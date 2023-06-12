Ordu’da geçen günlerde etkili olan ve dün gece de devam eden sağanak sonrası Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası’nda bulunan dünyaca ünlü menderesler taştı.

İl genelinde geçen hafta başından itibaren belirli devam eden sağanak, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimli bazı noktalarda küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, bazı noktalarda da dere taştı, hasarlar meydana geldi.

Yağışlar nedeniyle Aybastı ilçesinde ve menderesleri ile ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda da hasar oluştu. Doğal yapısı ve yeşilliğin arasındaki kıvrımlı görüntüsüyle yerli ve yabancı uğrak noktalarından olan mendereslerin bazı noktaları göle döndü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine göre yağışı havanın bu hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.