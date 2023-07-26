Dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykellerinin sergilendiği ‘Masal Bahçesi’ Bursa Macera Park’ta ziyaret edilebilecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde hizmete açılan ‘Macera Bursa’ içerisinde yeni bir bahçe daha tamamlandı. ‘Masal Bahçesi’ adı verilen konseptte, dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykelleri sergileniyor. 22 adet tema ve masal dinleme alanında oluşan bahçede, 24 noktada 122 parça heykel yer aldı. Pinokyo, Keloğlan, Ninja Kaplumbağaları, Taş Devri, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, Nasrettin Hoca, Kırmızı Başlıklı Kız, Buz Devri, Külkedisi, TenTen, Bremen Mızıkacıları gibi birçok masal kahramanı çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti.

50 dönüm alan üzerine kurulu Macera Bursa içerisinde, kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları, adrenalin park, bahar bahçesi ve masal bahçesi yer alıyor. Adrenalin parkta 150 metrelik çift hat zipline, 19 etaplı ip parkuru, tırmanma duvarı ve serbest düşüş platformu, zipcoaster yer alıyor. Bahar bahçesinde ise 245 bin bitki ve mevsimsel çiçekler ile 19 noktada farklı konu temalı 40 adet heykel ve objeden oluşuyor.

Masal Bahçesi’ni gazetecilere tanıtan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Planlı yapılaşmanın olmuş olduğu bu yerlerde altyapı çalışmaları, sosyal donatı alanları kendini hissettiriyor. İşte bunlardan bir tanesi ‘Macera Park Bursa’ adını vermiş olduğumuz yerdeyiz. Burasının bir kısmı kamulaştırmayla elde edildi. 50 dönüm alan içerisinde çiçek bahçesi, bahar bahçesi, masal bahçesi, adrenalin park, kafeterya, çocuk oyun gruplarının ve yürüme alanlarının olduğu mekanları burada oluşturduk. Gezmiş olduğumuz masal bahçesinde ilgi gören ve Türkiye’de çok bulunmayan yeni bir konsept olarak onu da bitirdik. Yapmış olduğumuz park içerisinde 24 farklı noktada 22 adet ana konu işleniyor. 122 parça heykel özel olarak işlenip yapıldı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği bir yer olacak. Yeni bir gelişim bölgesi ve bu bölgede nefes alınabilecek bir yer. Bu bölgenin adı Esentepe, gerçekten de esiyor. Buradan baktığımızda Uludağ’ı görüyoruz. Konum olarak çok güzel bir yer. Yeni bir bölgemizde böyle bir eser değer katmış oluyor. Burası özellikle akşamüzeri ve hafta sonu yoğun oluyor. Buraya gelen her yaşta insanın rahat vakit geçirebileceği bir mekan olabilmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.