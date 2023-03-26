Uzay ve havacılık alanında dünyanın ilk beş merkezi arasında yer alan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), birbirinden ünlü dört astronotu ağırladı. Merkezi inceleyen ve ardından uzay meraklılarıyla buluşan astronotlar GUHEM’e hayran kaldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM, Uzay Kaşifleri Derneği’nin (Association of Space Explorers - ASE) iki yılda bir düzenlediği Planetary Congress’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek kongrenin hazırlıkları için Bursa’ya gelen Kozmonot Aleksandr Aleksandrov, Astronot André Kuipers, Astronot Pedro Duque ve Astronot Reinhold Ewald önce GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu eşliğinde merkezdeki düzenekleri deneyimledi.

204 gün uzayda kalarak Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu gerçekleştiren astronot André Kuipers GUHEM’de kendisinin bile birçok şey öğrendiğini söyledi. Astronot Kuipers, “İki kere Uluslararası Uzay İstasyonu’na gittim ve Uluslararası Uzay İstasyonu çok güzel bir yer tıpkı GUHEM gibi. Bence GUHEM çok etkileyici. Bilim, havacılık ve tabi ki uzay ile ilgili burada herkes yeni bilgiler edinebilir. GUHEM’i çok sevdim. Merkeze daha çok vakit ayırmak gerekiyor çünkü burada okuyacak ve deneyimleyecek çok fazla şey var” dedi.

“Burada keşfedeceğiniz çok şey var”

Uzayda toplam 309 gün kalan ve başarılarından ötürü birçok madalyaya layık görülen Kozmonot Aleksandr Aleksandrov, GUHEM’i gördüğünde çok etkilendiğinin altını çizdi. Hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça öğretici bir alan olduğunu söyleyen Aleksandrov, “GUHEM sadece uzay ile ilgilenen kişiler için değil herkesin ilgisini çekebilecek bir yer. Merkez tamamen interaktif. Buraya geldiğinizde yeni şeyler keşfetmemeniz imkansız. Ayrıca burada çalışan bilim iletişimcileri de oldukça donanımlı. Onlardan da öğreneceğiniz çok fazla şey olacak” diye konuştu.

“Rolü çok büyük”

Uzayda 18 gün geçiren ve halen Stuttgart Üniversitesi’nde profesör olarak çalışmalarını sürdüren Astronot Reinhol Eward, GUHEM’e gelen herkesin çok heyecanlanacağını söyledi. Astronot Eward, “Her yaştan ziyaretçi için harika bir merkez. GUHEM’in eğitim anlamındaki çalışmaları da oldukça dikkat çekici. Özellikle buraya gelen çocukların merkezde elde ettikleri deneyimler onları ileride olumlu yönde etkileyecek. GUHEM gibi merkezlerin sadece uzay anlamında değil matematik ve fen bilimleri gibi daha birçok alanda ilgi anlamında rolü çok büyük” dedi.

“Başka bilim merkezlerine örnek olacak”

İlk İspanyol astronot olan ve bir dönem İspanya’da Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanı olarak görev yapan Pedro Duque GUHEM’in başka bilim merkezlerine örnek olacağını belirtti. Duque: “Merkez her anlamda üzerine düşünülmüş şekilde kurgulanmış. Alandaki her şeyin interaktif olması ilgiyi daha çok artırıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin GUHEM’den faydalanması gerekiyor. Burası onlar için ilham verici bir merkez” dedi.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ise astronotları merkezde ağırlamaktan ve GUHEM hakkındaki görüşlerinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Merkeze hayran kalan astronotlar uzay meraklılarıyla bir de söyleşi gerçekleştirdi. Astronotlar söyleşide gelen soruları yanıtlayarak katılımcılarla uzaydaki hatıralarını paylaştılar.