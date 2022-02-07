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NAZARBAYEV'İN YETKİLERİ İPTAL EDİLDİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkilerinin kaldırılmasını öngören yasayı onayladı.
DÜNYA 07.02.2022, 21:02
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkilerinin kaldırılmasını öngören yasayı onayladı.
Kazakistan’da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in “bazı kanunlarda yapılan değişiklikler ve eklemeler hakkında” kanunu imzaladığı belirtildi. Söz konusu kanun, Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesi'ndeki ömür boyu başkanlık görevlerinin iptal edilmesini öngörüyor. Kanunla ayrıca ülkenin dış ve iç politikasının ana alanlarıyla ilgili girişimleri Nazarbayev ile istişare etme zorunluluğu kaldırıldı.
Kazakistan parlamentosunun alt kanadı 13 Ocak’ta, üst kanadı ise 27 Ocak’ta Nazarbayev'in ülkenin Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi'ndeki ömür boyu başkanlık görevini iptal etme kararı almıştı. Ülkeyi yaklaşık 30 yıl yöneten Nazarbayev, 2019 Mart ayında görevinden istifa etmiş, geçici cumhurbaşkanı görevini o dönemdeki Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev üstlenmişti.
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