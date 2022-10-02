Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 3-4 Ekim 2022 Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için, Kepez Orman Park’da yürüyüş etkinliği düzenledi. Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük’ün de katıldığı etkinliğe, müdürlük çalışanları ve vatandaşlar da eşlik etti.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 3-4 Ekim 2022 Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için, Kepez Orman Park’da yürüyüş etkinliği düzenledi. Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük’ün de katıldığı etkinliğe, müdürlük çalışanları ve vatandaşlar da eşlik etti.

Halkın da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, fiziksel aktivitelere öncülük eden İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük yaptığı açıklamada “Fiziksel aktivite bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığın korunması ve iyileştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Yürüyüş yapmak tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir” dedi.

"Günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmalıdır’’

Sosyal mesafeyi koruyarak bireysel olarak yapılan yürüyüş aktivitesinin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığı desteklediğini belirten Başıbüyük, “Pandemi sürecinde kendimizin ve toplumun sağlığını riske atmadan yapabileceğimiz ideal bir aktivitedir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmalıdır’’ sözlerine yer verdi.

"İl Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz”

Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmek için yürüyüşün önemine dikkat çeken Başıbüyük “Yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Yürüyüş yapmak için ayrıca bir alet veya özel hazırlık gerekmez. Gün içerisinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir-iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Ayrıca, size en yakın belediyelere ait yürüyüş yollarından veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz” açıklamasına yer verdi.