Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 3 kilometrelik yürüyüş yapıldı. Kaymakam Kaya, İlçe sağlık Müdürü İnce, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile Atatürk meydanından Siteler Mahallesi’ne kadar yürüyenler düzenli yürüyüşün önemine dikkat çekti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ve Emniyet Müdürü Emre Alay’ın da katılımı ile gerçekleşen 3 kilometrelik sağlıklı yaşam yürüyüş etkinliğinde vatandaşlar ve öğrenciler Marmaris Atatürk Meydanı’ndan, Uzunyalı’ya kadar mesafeyi ellerinde “sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz”, ”düzenli egzersiz sağlığınızı korur”, ”sağlıklı beslen hareket et kilolara veda et”, ”sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz” ,”sağlıklı beslen hareket et kilolara veda et” pankartlar taşıdı.

‘Amacımız düzenli yürüyüş egzersizlerinin sağlık üzerindeki etkilerini anlatmak ‘’

Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Doktor İmran İnce yapılan etkinlik ile ilgili “ Dünya Yürüyüş Günü, her yıl 3 Ekim’de kutlanan bir sağlık etkinliğidir. Bu günün amacı, fiziksel aktivitenin ve yürüyüşün sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktadır. Yürüyüş, kolay erişilebilir bir spor olduğu için her yaş grubundan insanın yapabileceği bir egzersizdir ve kalp sağlığını iyileştirir, stresi azaltır, kilo kontrolüne yardımcı olur, kas ve eklem sağlığını korur" şeklinde konuşarak düzenli sporun önemine dikkat çekti.