Erzincan, 13-15 Ekim tarihlerinde, 2023 Dünya Yokuş Aşağı Kaykay Şampiyonası’nın sonucunun belirleneceği iki yarışla 21 ülkeden, 5’i kadın toplamda 50 sporcunun katılacağı, muhteşem bir hafta sonu etkinliğine hazırlanıyor.

Bu yıl şampiyona, iki farklı yarış formatı ve heyecan dolu yeni bir eleme sistemi ile dikkat çekiyor. Race Marketing & Management (RMM) ile Dünya Yerçekimi Sporları Federasyonu (WGSF), yarışmanın formatını geliştirmek maksadıyla çığır açacak bir adım atıyor.

Yarışın en büyük yeniliklerinden biri olan eleme formatı, kaykaycıların yeteneklerini en iyi şekilde sergileme fırsatı sunacak. İlk çeyrekte yarışa başlayan tüm kaykaycılar, yeteneklerini göstererek ikinci çeyreğe yükselme hakkı kazanacak. İkinci çeyrekte ise en iyi 10 kaykaycı, üçüncü çeyrekte tek turlu bir çatışma için yarışacaklar. Ayrıca, ilk çeyrekte kalan kaykaycılar, grup içindeki konumlarını iyileştirmek için ikinci bir tur yapma seçeneğine sahip olacaklar. Bu yeni format, kaykaycıların yeteneklerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri için adil bir platform sunmayı amaçlıyor.

Etkinlik, 13 Ekim Cuma günü yarışçı kayıtları ve teknik inceleme ile başlayacak. Yarışmacılar, Ergan Dağı’ndaki 10 dönüşlü 3,2 km’lik parkurda kayma fırsatını bu günün sabahında bulacaklar. İlk sıralama turu, 14 Ekim Cumartesi sabahı gerçekleşecek, sıralama turlarının ardından eleme turları, yarı finaller ve 1.yarışın finali gerçekleşecek. Program, 15 Ekim Pazar günü tekrarlanacak ve kazananlar ödüllendirilecek.

Bu heyecan dolu etkinlik, dünya yokuş aşağı kaykayın en yetenekli isimlerinin bir araya geldiği ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağı bir hafta sonu olacak.