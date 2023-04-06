Şehitkamil Belediyesine bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi’nden faydalanan yetim anneleri, deprem afetinden etkilenen çocukları mutlu edecek armağanlar hazırladılar. Armağanlar, Dünya Yetimler Günü’nde çocuklara ulaştırıldı.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden faydalanan yetim anneleri, afetzede çocukları ve ailelerini unutmadı. Deprem afetinin ardından bir araya gelen yetim anneleri, özellikle depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için amigurumi bebek ve bandana üretmeye başladılar.

Müslüman ülkelerde her hicri yılın Ramazan Ayı’nın 15. günü kutlanan, yetim çocukların dünya gündemindeki farkındalığının artmasını hedefleyen Dünya Yetimler Günü’nde, ürettikleri ürünleri çocuklara ulaştırmak için Karakesek Mahallesi’ne giden yetim anneleri, hediyelerini çocuklara teslim ettiler.

Şehitkamil Belediyesi tarafından görevlendirilen personeller; bebek maması, bebek bezi, emzik, biberon, ıslak mendil, hasta bezi, süt, hijyen paketi, battaniye, gıda, kıyafet ve ayakkabı gibi temel ihtiyaç malzemelerini de afetzede ailelere teslim ettiler.

“İnşallah onları mutlu etmeyi başarmışızdır”

düzenlenen organizasyona ilişkin açıklamada bulunan yetim annesi Nuray Koçer, “Malum ülkemizde ve şehrimizde meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımız mağdur olmuştu. Bizler de Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan yetim anneleri olarak depremzedelerimize küçük de olsa yardım yapma hedefli elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün Dünya Yetimler Günü, ben de bir yetim annesiyim. Bugün de Karakesek Mahallemizde deprem mağduru ailelerimize küçük de olsa yardımlar yapıyoruz. Çocuk elbisesi, çocuk bezi, çocuk maması, ayakkabı, hijyen paketi, çocuklarımız için yaptığımız küçük eşyaları bugün onlara hediye ediyoruz. Bir nebzede olsa depremzedelerimizin yaralarını sarmak adına bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah onları mutlu etmeyi başarmışızdır. Bu anlamda bizlerden desteklerini de esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve Yetim Koordinasyon Merkezi hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizleri çok mutlu ettiler”

Yapılan yardımlardan dolayı Şehitkamil Belediyesine ve yetim annelerine teşekkür eden Karakesek Mahallesi sakinlerinden Hamide Kireci, “Allah, razı olsun. Bugün Şehitkamil Belediyemizden ve yetim anneleri olduğunu söyleyen kızlarımız evimize gelerek, bizlere ve çocuklarımıza yardımda bulundular. Çocuklarımız için elbise, ayakkabı, çocuk bezi, mama, temizlik malzemesi getirdiler. Bizleri çok mutlu ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Allah, hiçbir zaman da devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şehitkamil Belediyemiz, depremin ilk gününden beri her zaman yanımızda olmaya çalışıyor. Allah, Başkanımızı da hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Şehitkamil Belediyemize de bizlere yaptığı yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.