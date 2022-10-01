Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Servis araçlarıyla yaşlıları evlerinden alan ekipler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Yaşlılar Lokali’ne getirdi. Daha sonra ulu çınarlara Hz. Süleyman Cami ve tarihi On Gözlü Köprü gezdirildi. Diyar-ı Lezzette bir araya gelen ulu çınarlar, dengbejlerin seslendirdiği klam ve stranları dinledi.

Yaşlılara evde bakım hizmeti devam ediyor

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yaşlı birimi, tek başına yaşayan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılara evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor. Yaşlı birimi, tespit edilen yaşlıların evlerinde A’dan Z’ye temizliklerini yaparak daha temiz ve hijyenik bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyor.