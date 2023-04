Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi.

Bodrum Torba’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezinde 28 Nisan Cuma günü düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Veteriner İşleri Müdürü Engin Doğan, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde çalışan veteriner hekimler ve müdürlük çalışanları katıldı.

Başkan Yardımcısı Yurt, Bodrum Belediyesi’nin hayvan dostu bir belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiğini vurgulayarak ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak hayvan sağlığı konusunda da duyarlı olduklarını belirtti. Veteriner Hekimlerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Hayatı paylaştığımız hayvanlarımızın en büyük dostları olan veteriner hekimlerimizin, Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun” dedi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü, Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin aldığı kararla 2 bin yılından beri her yıl, Nisan ayının son cumartesi günü kutlanıyor. Bugün, tüm dünyadaki veteriner hekimlerin önemi vurgulanırken her yıl gerçekleştirilen etkinliklerde hayvan sağlığı ve refahını artırmanın yolları aranıyor. Dünyanın her yerindeki veteriner hekimlerin bir araya gelerek fikirlerini tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve veteriner hekimliği mesleğini geliştirdikleri toplantılar yapılıyor. Ayrıca birçok veteriner kliniği, halkı ve müşterilerini bugüne dahil etmek için çeşitli etkinlikler, açık hava günü ve evcil hayvanlar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor.