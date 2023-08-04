Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Mehmet Demirci, Çin’in Chengdu kentinde düzenlenen 31.Dünya Üniversite Oyunları’nda Wushu branşında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar’ın da Wushu Milli Takımlar Sorumlusu olarak yer aldığı 31.Dünya Üniversite Oyunları’nda Mehmet Demirci, 52 kg’da sergilediği çok başarılı mücadeleler sonucunda kazandığı gümüş madalya ile dünya ikincisi olma gururu yaşadı.

Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Ülkemizi ve Üniversitemizi başarıyla temsil eden Mehmet Demirci’yi, Prof. Dr. Selahattin Akpınar’ı ve üzerinde emeği olan herkesi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.