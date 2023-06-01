Manisa’nın Selendi ilçesinde 31 Mayıs Günü Dünya Tütünsüz Günü’ne dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullanan kişilere tütün ürününü bırakmaları yönünde şuurlandırmak ve sağlıklı yaşam için etkinlik düzenlendi.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş başta olmak üzere daire amirleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sebebiyle İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde şuur kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla farkındalık yürüyüşüne katılarak sigaranın zararları ile ilgili broşür dağıtıldı. Ellerindeki dövizlerle sokaklarda gezerek vatandaşları bilgilendiren Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, "Tütün kullanımı, dünya genelinde birçok hastalığa neden olmaktadır. Sigaradan uzak sağlıklı bir yaşam diliyorum. Sigarayı Bırakma Danışma Hattı olan ALO 171’i arayarak, vatandaşlarımız uzmanlardan destek alabilirler" dedi.