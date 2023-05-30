Samsun’da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü “İzmarit değil tohum at” sloganı ile fidan dikilerek kutlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yapmış olduğu fidan dikimi etkinliğinde Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Samsun İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü ve sağlık çalışanları birlikte “İzmarit değil tohum at” sloganıyla Alanlı mevkiinde fidan dikti.

Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Başkan Yardımcılarından Dr. Erdinç Özoğlu, Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu ve kurum yetkililerinin de katıldığı etkinlikte izmaritin doğaya verdiği zarara dikkat çekildi.