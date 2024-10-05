Dünya Turizm Günü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Doğa Kocaeli” projesi kapsamında doğaseverler, Kandıra Zambak Yolu'nda özel bir yürüyüş gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Turizm Günü dolayısıyla doğaseverler için zambak yolu rotasında yürüyüş düzenledi. “Doğa Kocaeli” projesi kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte doğaseverler, Karadeniz’in muhteşem manzaralarına ev sahipliği yapan sahil şeridi boyunca uzanan Zambak Yolu rotasını keşfetme fırsatı buldu. Kandıra ilçesinin doğal güzelliklerini gözler önüne seren bu yürüyüş, hem doğa turizmi rotalarını hem de bölgenin coğrafi güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtmayı amaçlıyor. Dünya Turizm Günü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Karadeniz sahil şeridi boyunca uzanan ve doğal güzellikleriyle bilinen Zambak Yolu’nun I. Etabı olan Babalı-Cebeci Doğa Turizm Parkuru’nu keşfeden doğaseverler eşsiz manzaraların tadını çıkardı.

ZAMBAK YOLU’NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Kandıra ilçesinin sahil şeridi boyunca 90 kilometre uzanan Zambak Yolu Rotası, 5 etaptan oluşuyor. Tarihi ve kültürel öneme sahip Babalı Kültür Alanında başlayan ve içerisinde mavi bayraklı plajlarında yer aldığı rota; endemik Kum Zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul’un Ağva sınırında sona eriyor.

KANDIRA KARPUZU İLE YORGUNLUK ATTILAR

Karadeniz sahil şeridi boyunca gerçekleşen yürüyüşte doğaseverler, eşsiz sahil manzaralarının keyfini çıkararak bölgenin doğal güzellikleriyle iç içe bir deneyim yaşadılar. Zambak Yolu’nun büyüleyici doğal atmosferi, katılımcılara adeta görsel bir şölen sundu. Yürüyüş boyunca denizin huzur verici dalga sesleri ve kıyı şeridinin engin manzaraları doğaseverleri hayran bıraktı. Etkinlik sonunda ise, yürüyüşün yorgunluğu coğrafi işaret tescilli Kandıra Karpuzu ile atıldı. Bu lezzetli ikram, bölgenin yerel zenginliklerini tanıtma amacına da hizmet ederek, katılımcılara hem damak hem de doğa keyfi yaşattı.

DOĞA TURİZM PARKURLARI SİZLERİ BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, turizmin gelişimine önem vererek, “Doğaya Kocaeli’’ projesi kapsamında 106 farklı doğa turizmi parkurunu tanıtmayı ve bu alanlarda doğa turizmini canlandırmayı ve ekoturizmin gelişmesini hedefliyor. Uluslararası standartlara uygun bilgilendirme tabelaları ve işaretlemelerin yapıldığı parkurlara Wikiloc uygulamasından da kolaylıkla ulaşılabilir. Etkinlikler, “Doğa Kocaeli” sosyal medya hesaplarından duyuruluyor ve başvurular Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi (https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/KulturSosyal) üzerinden gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü'ne ulaşabilir.