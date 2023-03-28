Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü yeni sezon oyunu ‘İstanbul Efendisi’nin özel gösterimi ile kutladı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Türkiye’nin en güzel en donanımlı sahnelerinden birini Antalyalı sanatseverlere kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) sanatseverlerin karşısına özel bir gösterimle çıktı. AŞT’nin yeni sezon oyunlarından olan ve perdelerini açtığı ilk günden itibaren kapalı gişe oynayan “İstanbul Efendisi” Dünya Tiyatro Günü’nü özel gösterimle kutladı. Oyun öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tiyatro severlerin ‘Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlayan bir mesajı yayınlandı.

“Sanat birleştirir, sanat iyileştirir”

Mesajında “Tiyatro yaşamın aynasıdır” diyen Başkan Muhittin Böcek, “Tiyatro emektir. Özgürlüktür. Sanat birleştirir, sanat iyileştirir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” Biz sanatın güzelliğine birleştiriciliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Sana söz Türkiye, sanatın ve sanatçının hak ettiği değeri göreceği güzel günler çok yakında. Tüm tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro emekçilerimizin ve tiyatro severlerin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun” dedi.

"Türkiye’nin en güzel en donanımlı sahnesi"

Engin Alkan’ın yönettiği, iki perdelik ve 2 saat 45 dakika süren ‘İstanbul Efendisi’ oyununun özel gösterimi yoğun ilgi gördü. Salon tıklım tıklım dolarken, izleyenler oyundan büyük keyif aldı. Oyunun sonunda seyircileri selamlayan oyuncular ayakta alkışlandı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Dünya Tiyatrolar Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür etti. “AŞT benim doğup büyüdüğüm yer” diyen Mehmet Özgür, “Antalyalı sanatseverler için 3 tane sahnemizde oyunlarımız yer alıyor. 40’ıncı yılımızı kutlamaya hazırlandığımız günlerde yetişkin, kukla ve çocuk ve gençlik birimimizle birbirinden güzel oyunlarımızla seyircilerimizle buluşuyoruz. Türkiye’nin en güzel en donanımlı sahnelerinden birine kavuşturan Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Günümüz imkânlarında elinden gelenin fazlasını yapıyor” diye konuştu.