Kuşadası Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Haftası boyunca “Kim Deli Kim Akıllı” ve “Bernarda Alba’nın Evi” isimli oyunları izleyici ile buluşturdu. İlk olarak Kuşadası’nda tiyatro severlerin karşısına çıkan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri’nde sahne aldı.

Yönetmenliğini Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan’ın yaptığı, Kuşadası Belediyesi Gençlik ve Yetişkin Tiyatrosu kursiyerlerinin rol aldığı “Kim Deli Kim Akılı” ile “Bernarda Alba’nın evi” isimli tiyatro oyunları, 27 Mart Dünya Tiyatro Haftası çerçevesinde Kuşadası ve Aydın’da tiyatro severlerle buluştu. Gençlik Tiyatrosu kursiyerleri tarafından Aziz Nesin’in hikayelerinden uyarlanan kara mizah türündeki 2 perdelik “Kim Deli Kim Akıllı” adlı oyun, 27 Mart’ta Kuşadası’nda ardından 28 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri’nde Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda izleyici karşısına çıktı. 30 Mart’ta ise Yetişkin Tiyatrosu kursiyerleri tarafından sahnelenen, İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca’nın kaleme aldığı tek perdelik trajik durum komedisi “Bernarda Alba’nın Evi” isimli oyun Tiyatro Günleri’nde izleyicinin beğenisini kazandı.