17 Eylül Dünya Temizlik Günü münasebetiyle Osmaniye Gençlik Merkezi tarafından Karaçay mesire alanında temizlik yapıldı. Gönüllülerin de destek verdiği etkinlikte yaklaşık 20 poşet çöp toplandı.

17 Eylül Dünya Temizlik Günü münasebetiyle Osmaniye Gençlik Merkezi tarafından Karaçay mesire alanında temizlik yapıldı. Gönüllülerin de destek verdiği etkinlikte yaklaşık 20 poşet çöp toplandı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından “17Eylül Dünya Temizlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde Karaçay Mesire Alanında temizlik yapıldı. Türk Kızılay’ı ile gönüllerinde destek verdiği etkinlikte mesire alanı tamamen temizlendi. Yaklaşık 20 poşet çöpün toplandığı etkinlikte temiz bir dünya mesajı verildi.

Etkinlik sonunda konuşan Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Dündar, “Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan Dünya Temizlik Günü kampanyasında Osmaniye Gençlik Merkezi, Kızılay’ımız ve Fatih’in Torunlarıyla birlikte Karaçay mesire alanına geldik. Buradaki gönüllü gençlerimizle birlikte Dünya Temizlik Günü münasebetiyle temizliğimizi yaptık. Ben buradan dünyayı kirletmemek üzere hep beraber temiz bir dünya diyorum” dedi.