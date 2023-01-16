Muaythai Yıldızlar’da Almanya şampiyonu olan Türk kızı Dünya Damla Yılmaz’ın hedefi Türkiye şampiyonluğu elde ederek Türkiye’yi, dünya şampiyonasında temsil etmek. Almanya’da okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte ailesiyle memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine gelen ve Türkiye şampiyonasına hazırlanan Dünya, ay-yıldızlı forma ile dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Muaythai Yıldızlar’da Almanya şampiyonu olan Türk kızı Dünya Damla Yılmaz’ın hedefi Türkiye şampiyonluğu elde ederek Türkiye’yi, dünya şampiyonasında temsil etmek. Almanya’da okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte ailesiyle memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine gelen ve Türkiye şampiyonasına hazırlanan Dünya, ay-yıldızlı forma ile dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Almanya’da yapılan Muaythai Şampiyonası’nda ’Yıldızlar’ kategorisinde Almanya şampiyonu olan Dünya Damla Yılmaz, 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanmak için ailesiyle birlikte memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine geldi. Almanya’da Bad Hamburg şehrinde oturan 13 yaşındaki Dünya, Alaşehir’de özel bir eğitim salonunda Yakın Dövüş Antrenörü Adem Demirci ile şampiyonalara hazırlanıyor.

Dünya Damla Yılmaz: "Türkiye’yi Dünya şampiyonasında temsil etmek istiyorum"

Almanya’da istediği eğitimleri verecek antrenör bulamadığı için Alaşehir’e geldiğini belirten Dünya Damla Yılmaz, "Almanya’da yapılan muaythai yarışmalarında Almanya şampiyonu oldum. Buraya geldiğimde fizik ve teknik olarak, gücüm çok iyi değildi. Adem hocayla antrenman yaptıktan sonra gücüm daha da arttı. Çalışmalarımı Türkiye’de, Adem hoca ile çalıştıktan sonra, Almanya’da yapılan turnuvada Almanya şampiyonu oldum. Şimdi Türkiye’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında şampiyon olarak, Türkiye’yi dünya şampiyonasında temsil etmek istiyorum. Dünya şampiyonasına katılacakların belirleneceği seçmelerde Türkiye şampiyonu olabilmek için Alaşehir’de Adem hoca ile çalışıyorum. Almanya’da okullar tatil olduğu her dönemde, Alaşehir’e çalışmak için geliyorum. Şimdi de Türkiye’de yapılacak olan şampiyonaya hazırlanmak için okulumdan izin alarak Alaşehir’e geldim" dedi.

Her tatilde Alaşehir’e geliyorlar

Almanya’da yaşadıklarını ve her tatil döneminde Türkiye’ye gelerek kızlarını şampiyonalara hazırladıklarını anlatan Anne Halime Yılmaz, "Adem hocayı tesadüfen tanıdık. İzine gelmiştik, bu alanda çok başarılı olduğunu duyduk. Dolayısıyla çalışmaya başladık. Çok yararlı oldu. Her okul tatilinde, kızımı çalışması için getiriyorum. Çalışmalarımızın sonunda Almanya’da şampiyon olduk. Şimdi de 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlanması için Alaşehir’e geldik. İnşallah yine şampiyon oluruz ve Türkiye’yi dünya şampiyonasında temsil ederiz" diye konuştu.

Alaşehir’de hazırlandı, Almanya Şampiyonu oldu

Dünya Damla Yılmaz’ın antrenörü olan Yakın Dövüş Antrenörü Adem Demirci, "Dünya Damla Yılmaz kızımız geçen şampiyona öncesi yanımıza geldi. Almanya’dan gezmeye geldiklerinde onlarla tanıştık. Salonda çalışmaya başladık. Onda olan yetenekleri fark ettik ama eksikleri vardı. Kendisine söyledik, ailesiyle görüştük. Daha önce denemiş olduğu ancak başarısız olduğu bir turnuvaya hazırladık. Burada antrenmanları yaptı, buradan Almanya’da yapılan şampiyonaya katılmak için gitti. Almanya’da yapılan muaythai şampiyonasında Yıldızlar kategorisinde Almanya şampiyonu oldu. Almanya’da okulların tatil olduğu zaman buraya antrenmana geliyor. Şimdi de izin alarak 31 Ocak - 6 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı olarak, Türkiye’yi dünya şampiyonasında temsil edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.