Mersin’de, 37 ülke ve 52 takımdan yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla organize edilen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları’nın (Raffa-Volo), açılışı seremonisi yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları, Toroslar Bocce Tesisi’nde yapılıyor. Sabah eleme müsabakalarıyla başlayan şampiyonanın, açılış seremonisi yapıldı. Seremoniye, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Toroslar Belediye Başkanı Vekili Adnan Baş, protokol üyeleri ile ülke sporcuları katıldı. Ülke takımlarının tek tek geçişiyle başlayan seremonide konuşan Federasyon Başkanı Mutlu Türkmen, her yönüyle tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bocce tarihi antik kentlere kadar giden sporlardan bir tanesi. Tarihçesinde Anadolu’ya atıfta bulunan sporlardan bir tanesi. Bu önemli sporda Türkiye’nin modern spor hareketine katılması biraz zaman aldı. Bocce sporu 2013 yılından itibaren okul sporları içinde yapılan en yaygın katılımın olduğu 6. spor disiplinine dönüşmüş durumda. 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları’nda da altın madalyalardan birini de biz Türk Milli Takımı olarak kazandık. Dolayısıyla boccenin her disiplininde, her kategorisinde, her seviyesinde hem sahada sporcularımızla hem Uluslararası Federasyonunun yönetiminde ülke olarak güçlü bir temsil sağlıyoruz. Özellikle bu büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor olmaktan çok mutluyuz. Çünkü bu organizasyon yani 2 farklı branşta ilk kez birlikte yapılıyor. Hakikaten bu çok önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok büyük onur duyuyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Mersin bir spor şehri"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise bugün bu şampiyona vesilesiyle bir ilki yaşadıklarını söyledi. İlk defa 2 branşta bocce dalında bir dünya şampiyonasının yapıldığını vurgulayan Pehilvan, "Katılımda son derece yüksek. Bu bizi Mersin ili olarak ziyadesiyle sevindiriyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve bundan sonrada bu ve benzeri şampiyonalara da ev sahipliği yapacağımızın işaretini hep birlikte görüyoruz. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın sporu tabana yayıyoruz anlayışıyla her branşta gerek tesisleşme gerekse organizasyonlarda çok önemli mesafeler alındı. Bu çerçeve de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizin her ilinde çok büyük yatırımları hayata geçti. Bu çerçevede de Mersin ilinde de sporun her branşında tesislerimiz var ve bu tesislerimizde yapılan uluslar ve uluslararası organizasyonlarımız var. Mersin ilimiz bir tarım, sanayi, liman, üretim, eğitim şehri. Bunların yanında Mersin ilimiz bir spor şehri" diye konuştu.

Boccede daha öncede Mersin’in dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptığını kaydeden Pehlivan, "Bocce sporunda ulusalar ve uluslararası anlamında en güzel tesislere sahip olan bir şehir. Toroslar ilçemiz bocce sporunun merkezi haline gelmiştir. Birçok misafirimiz bugün Mersin’e geldi. İnanıyorum ki burada çok da güzel vakit geçirecekler ve buradan güzel hatırlarla ayrılacaklar. Lütfen ülkelerinize döndüğünüzde hem Mersin’imizin hem de Türkiye’mizin güzel dileklerini, selamlarını götürün. 6 gün sürecek bu şampiyonada yarışacak olan bütün ülkelere, takımlara başarılar diliyorum. Şampiyona da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi oldu.

Bocce Milli Takımı’nı voloda Mehmet Can Yakın, Burak Altay, Mehmet Karataş, Şinasi Seleciler, Yılmaz Duran ve Emre Mecit temsil ederken, raffada milli sporcular Bahar Çil, Sevilay Gezli, Eda Sayak, Rukiye Varol, Oğuzhan Turhan, Ahmet Emen, Cem Şimşek ve Erdal Kantemir ay-yıldızlı formayla ter dökecek.

İki disiplinde bugün başlayan organizasyon, 5 Kasım’da sona erecek.