Muğla’da 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt dağıtıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte Akçova İlkokulu öğrencilerine süt tüketimi hakkında eğitim veren Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere süt günü nedeni ile süt ikramında bulunuldu.

Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü Gıda yüksek mühendisi Tülay Belli tarafından verilen eğitim öncesinde öğrencilere,” Sizlere bugün süt ile ilgili bir şeyler anlatacağım ve videolar izleteceğiz size daha sonrada hep birlikte süt içeceğiz” dedi.