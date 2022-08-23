Türkiye’nin sörf merkezlerinden Alaçatı’da, 14-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen, Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası sona erdi. 17 ülkeden 100’den fazla sporcunun katıldığı ve müthiş bir heyecana sahne olan şampiyonada dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle takdim edildi. Çevre Sağlığına Katkı, Medicana Özel Ödülü ise şampiyonanın en genç yarışmacısı olan 12 yaşındaki Derin Gökmeral’a verildi. Törende konuşan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, grup olarak böyle büyük bir organizasyona isim sponsorluğu yapmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Spor ve sağlık birbirinden asla ayrı düşünülemez. Bu nedenle sporun olduğu her yerde Medicana Sağlık Grubu olarak var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin sörf merkezlerinden Alaçatı’da, 14-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen, Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası sona erdi. 17 ülkeden 100’den fazla sporcunun katıldığı ve müthiş bir heyecana sahne olan şampiyonada dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle takdim edildi. Çevre Sağlığına Katkı, Medicana Özel Ödülü ise şampiyonanın en genç yarışmacısı olan 12 yaşındaki Derin Gökmeral’a verildi. Törende konuşan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, grup olarak böyle büyük bir organizasyona isim sponsorluğu yapmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Spor ve sağlık birbirinden asla ayrı düşünülemez. Bu nedenle sporun olduğu her yerde Medicana Sağlık Grubu olarak var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çeşme Belediyesi, Turkey Windsurf Training (TWT) ve Trio Shipping tarafından Medicana Sağlık Grubu ana sponsorluğunda organize edilen, MEDICANA 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası’nda final heyecanı yaşandı. International Funboard Class Association (IFCA) yetkilileri ve Türkiye Yelken Federasyonu’na bağlı hakemlerin görev aldığı ve bir hafta süren şampiyonanın kapanış töreni Alaçatı’da gerçekleştirildi. En son Çeşme’de 2013 yılında yapılan ve 9 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilen IFCA Dünya Şampiyonası’na yurtdışından sporcu akını vardı.

17 ülkeden 100’den fazla sporcunun katıldığı ve müthiş bir heyecana sahne olan yarışmada Youth Erkekler Kategorisi’nde birinci, Johan Soe, ikinci Lohan Jules, üçüncü Neels Pechoux; Youth Kadınlar Kategorisi’nde birinci Justine Lemeteyer, ikinci Mae Davico, üçüncü Anna Biagiolini; Master Erkekler Kategorisi’nde birinci Andrea Rosati, ikinci Erkan Morgan, üçüncü Massimiliano Brunetti; Junior Kızlar Kategorisi’nde birinci Elif Ercan, ikinci Mimosa Meroni, üçüncü Çağla Anadol; Junior Erkekler Kategorisi’nde birinci Ozan Ozay, ikinci Tan Tandoğan, üçüncü Anton Richter oldu.

Çevre sağlığına katkı özel ödülü

Atıksız bir dünyaya dikkati çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na (WWF) ait "Blue Panda" isimli yelkenlinin de yarışların yapıldığı alana demirlediği şampiyonada, Çevre Sağlığına Katkı Medicana Özel Ödülü’nün sahibi ise yarışın en geç sporcusu olan Derin Gökdemir oldu. Yarışmacıya ödülü takdim eden Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, spor ve sağlığın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkat çekerek, “Medicana Sağlık Grubu olarak, spor ve sporcuya destek olmak gibi bir misyon edindik. Bu nedenle sadece İzmir’de faaliyet gösteren 10 spor kulübüne sağlık sponsorluğu yapıyoruz. Alaçatı’da düzenlenen böylesine büyük bir organizasyona da adımızı verdiğimiz için çok mutluyuz. Bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.