Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanları ile yaban hayvanlarına en iyi şekilde hizmet ettiklerini kaydeden Veteriner İşleri Müdürü Avcı, “Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü. Gün dolayısıyla bizler de vatandaşlarımızı bilgilendirici açıklama yapmak istedik. Merkezimizde son bir yıl içinde bin 243 köpek, 750 kedi kısırlaştırma işlemi yapıldı. Yaklaşık 50 yaban hayvanına müdahale ederek, iyileştikten sonra doğal ortamına bıraktık. Bununla birlikte yaklaşık 10 tona yakın mamayı can dostlarımıza verdik. Ayrıca faaliyetlerimiz çerçevesinde sokak hayvanlarının soğuktan korunması için onlarca noktaya kedi ve köpek kulübeleri bıraktık. Beslenme noktalarına ve kırsal alanlara yem ve mama bırakarak, onları korumaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Veteriner Avcı ayrıca yaklaşan yaz mevsimi için de sokak ve evlerin uygun alanlarına su ve yemek kapları bırakılarak, hayvanları aç ve susuz kalmasının engellenebileceği bilgisini verdi.