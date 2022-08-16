Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan ’2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU)’ sonuçları açıklandı.

Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan ’2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU)’ sonuçları açıklandı.

Nobel ödüllerini ve branş madalyalarını kazanan mezun ve personel sayısı, Clarivate Analytics HighlyCitedResearchers veri tabanında yer alan nitelikli araştırmacı sayısı, Nature ve Science dergilerinde yayınlanan makale sayısı, SCI-Expanded ve SSCI indekslerinde yer alan makale sayısı ve kurumun kişi başına düşen akademik performansı olmak üzere 6 kategoride değerlendirme yapan sıralama sisteminde 2500’den fazla üniversite değerlendirildi ve en iyi 1000 üniversitenin sıralama sonuçları yayımlandı. Erciyes Üniversitesi bu sıralamada önemli bir başarı elde ederek bu sıralamaya giren 11 üniversite içerisinde yer aldı. Erciyes Üniversitesi ulusal sıralamada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi ile birlikte 6. sırayı paylaştı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, konu ile ilgili yaptığı açıklamada üniversite olarak, yeni bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ARWU sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer almaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Hedeflerinin Erciyes Üniversitesi’ni Dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alması olduğunun altını çizen Rektör Çalış; “Ülkemizin köklü araştırma üniversitelerinden birisi olan Erciyes Üniversitemiz, önemli bir başarıya daha imza atmış ve ShanghaiRanking ARWU sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer almıştır. Göreve geldiğimiz günden bu yana öğrenci ve araştırma odaklı yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Daha önceki açıklamalarımız da da belirttiğimiz gibi hedefimiz Erciyes Üniversitesi’nin orta ve uzun vadede Dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almasıdır. Üniversitemizin başarılarında emeği geçen tüm mensuplarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.