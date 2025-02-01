Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının lideri olan Baykar, 2024 yılında gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek, 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının lideri olan Baykar, 2024 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, büyük bir başarıya daha imza attı.

İhracat başarısı sürüyor

2003 yılında başladığı İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından bugüne kadar tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, elde ettiği toplam gelirinin yüzde 83’ünü ihracattan sağladı. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 10 firması arasında yer alan Baykar, 2024 yılında da aynı rakama ulaşarak bu başarısını devam ettirdi.

Küresel lider

Önceki yıl sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024’te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek, Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Baykar’ın dünya ölçeğinde yakaladığı bu başarı sayesinde Türkiye, SİHA ihracatında Amerika, İsrail ve Çin’i geride bıraktı. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) Eylül 2024’te yayınladığı rapora göre Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65’ini domine ediyor. En yakın ABD’li rakibinin üç katı büyüklüğünde olan Baykar, son dört yıldır dünyanın bir numaralı SİHA üreticisi olarak ihracat pazarının yaklaşık yüzde 60’ına hakim durumda bulunuyor.

35 ülkeye yüksek teknoloji ihracatı

Türkiye’nin milli SİHA’larını geliştiren Baykar, dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olarak küresel ölçekteki etkinliğini de artırmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar’ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5’i ihracat kaynaklı olurken, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA toplamda 35 farklı ülkeye ulaştı. Bayraktar TB2 dünya genelinde 34 ülkenin envanterine girerken, Bayraktar AKINCI ise 10 farklı ülkeye ihracat başarısı gösterdi.

NATO ve AB ülkelerinin semalarında

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA’lar, dünya üzerinde birçok noktada rekabete dayalı süreçlerin sonunda ülkelerin envanterlerine girmeyi başardı. Önceki yıl Kuveyt Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü rekabetçi sürecin kazananı olan Bayraktar TB2, Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak önemli bir ihracat sözleşmesine imza atmıştı. Bu başarı Baykar’ın küresel ölçekteki etkisini pekiştirirken, 2024 yılında NATO ve AB ülkelerindeki varlığını daha da güçlendirdi. Hırvatistan ile 19 Kasım 2024’te imzalanan anlaşma sayesinde Bayraktar TB2, NATO üyesi 6 ülkenin ve AB üyesi 4 ülkenin envanterine girdi.

Anlaşmalar imzalandı, teslimatlar yapıldı

Geride kalan 2024 yılı Baykar için yoğun bir ihracat ve teslimat dönemine sahne oldu. Ocak ayında Bayraktar AKINCI’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne teslimatıyla başlayan süreç, şubat ayında Romanya’ya Bayraktar TB2 teslimatıyla devam etti. İlkbaharda Arnavutluk, Maldivler, Polonya ve Mali’ye Bayraktar platformları ihraç edilirken, yaz aylarında Kenya, Pakistan ve Fas gibi stratejik ülkelere teslimatlar yapıldı. Sonbahar ve kış aylarında ise Hırvatistan ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Kenya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne teslimatlar tamamlandı.