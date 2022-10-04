Yenişehir Gelecek Koleji 5. Sınıf öğrencisi Dünya Satranç ikincisi Senem Gül BAŞSARI ve Okul Müdürü Esra KARADOĞAN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA'yı makamında ziyaret ettiler.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA, "Farklı alanlarda başarılı olan, yeteneklerini ve gayretlerini ortaya koyan öğrencilerimizi kurumumuzda ağırlamaktan duyduğumuz mutluluk tarif edilemez. Sevgili öğrencimizi bu güzel dereceyi elde ettiği için yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm meslektaşlarıma da en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi.