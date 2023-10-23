Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Stefan Brunnhuber’e tıp alanında yapmış olduğu katkılardan dolayı Bahçeşehir Üniversitesi( BAU) Tıp Fakültesi tarafından Bilim Nişanı takdim edildi. Dünya Sanat ve Bilim Akademisinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini finanse etmeye yönelik yaklaşımlar da geliştiren Prof. Dr. Brunnhuber, “Dünya 2030’a kadar Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşamayacak” dedi.

Bilim ve sanat alanında önemli başarılara imza atmış bilim insanlarını tek bir çatı altında toplayan aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde ortak çalışmalar yürüten Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber, BAU Tıp Fakültesinin özel davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Sosyo-ekonomi ve psikiyatri alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla geleceğin bilim insanı ve hekimlerine örnek teşkil eden Prof. Dr. Dr. Brunnhuber, iki gün süren konferanslarında “Finans ve Sürdürülebilirlik” konularıyla tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu.

“Hedeflerin sadece yüzde 10-15’lik kısmı tamamlandı”

Son 12 yıldır Dünya Sanat ve Bilim Akademesi’nin faaliyetlerinde aktif yer alan Brunnhuber, ‘Yeni Ekonomi Teorisi’ çalışmalarıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle 2030 sürdürebilir kalkınma hedeflerinin yeterli bir finans sistemi oluşturulamadığından dolayı gerçekleşemeyeceğini söyleyen Brunnhuber, “2030 yılı için son yıllarda teknolojik anlamda çok büyük gelişmeler kat edildi. Fakat bu hedeflerin şimdilik sadece yüzde 10-15’lik kısmı tamamlandı. Bu yüzden yakın zamanda gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Her ne kadar teknolojik anlamda gelişmeler olsa da hiçbir zaman bunun finansal kısmına değinilmedi. Hedeflerin gerçekleşmesi için 20-30 yıl daha geçmesi gerekiyor. Bunun için de yeni bir parasal sisteme ihtiyaç var. Özellikle finansal sistemin siyasal sistemle de bir bağlantısı olduğu için bu sistemin oluşturulması gerekiyor ki bu hedeflere ulaşabilelim” dedi.

“Yeni finans stratejileri üzerine çalışmalar yapıyorum”

Kendisinin de bu bağlamda tüm Dünya için yeni bir finansal sistem üzerinde çalışmalar yürüttüğünü aktaran Brunnhuber, “Zaten ben de finans ve sürdürebilirlik gibi konular özelinde yeni finans stratejileri üzerine çalışmalar yapıyorum. Özellikle Türkiye’deki gibi yüksek enflasyon olan ülkelere yardımcı olacak yeni stratejiler üzerine ilerlemeler sağlamaya çalışıyoruz ve bu çalışmaları bakanlıklar ve bankalar üzerinden yürütüyoruz. Fakat bu projeler ya büyük bir çöküşe sebep olacak ya da büyük bir iyileşmeye. O yüzden hayata geçmeden önce yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu değişimi iyi yönde yapabilmek için finansal sistemi ve parasal sistemi çok iyi anlamamız gerekiyor. Yeni finansal ve yeni parasal sistemler oluşturarak bunu iyi yönde ilerlemesini sağlamalıyız. Bunu yapabilmek için de hem devlet hem de bankalarla birlikte çalışmalıyız. Sonuçta trilyonları yönetecek stratejilerden bahsediyoruz. Bu kurulan sistemle birlikte sağlık, eğitim ve özellikle iklim için yeni finansal kaynaklar da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Brunnhuber son olarak hem kendisine takdim edilen Bilim Nişanından hem de Bahçeşehir Üniversitesinden olmaktan dolayı onur duyduğunu ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

“Dünyaya vereceğimiz en büyük armağan nitelikli bilim insanlarıdır”

Prof. Dr. Stefan Brunnhuber’e bilim nişanını takdim eden Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, bilim nişanı ödül töreninin sürdürülebilir kılmanın çok kıymetli olduğunu ifade ederek, “Konuşmalarımda her zaman vurguladığım bir şey var, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı, üniversitemizin ise 25’inci yılında ülkemize ve dünyaya vereceğimiz en büyük armağan nitelikli bilim insanlarıdır. Bu kapsamda 100 nitelikli öğrencimize doktora bursu sağladık. Öğrencilerimiz eğitimlerine başladı. Eminiz ki her biri bilim dünyasına katkı sağlayacak çok kıymetli çalışmalara imza atacaklar. Bir gün bilim nişanı ödülümüzü bu gençlerimizden birine takdim etmeyi çok isteriz. Bu bizim için en büyük gurur ve mutluluk olur” açıklamasında bulundu.

“Kendisi psikiyatrist fakat finans alanında da doktorası var”

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve aynı zamanda Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Türker Kılıç ise 2013 yılından bu yana her yıl bu madalyayı dünyaya bilim anlamında önemli katkılar sağlayan bilim insanlarına verdiklerini hatırlattı. Prof. Dr. Türker Kılıç, “Bu seneki bilim madalyamızı da Prof. Dr. Stefan Brunnhuber verme kararını aldık. Stefan, Dünya Sanat Akademisinin önemli pozisyonlarında aynı zamanda ilginç bir bilimsel bir kariyeri var. Kendisi bir tıp doktoru psikiyatrist. Fakat psikiyatrinin üzerine finans alanında da bir doktorası var. Özellikle dünyadaki değişimi dönüşümü ve bu dönüşümün sürdürebilirliği konusunda çalışmaları var” dedi.

Prof. Dr. Stefan Brunnhuber, ULM Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi almıştır. Ayrıca ULM München’de Felsefe - Sosyal ve Ekonomik Bilimler alanında yüksek lisans, ULM Üniversitesinde Psikiyatri alanında doktora ve Constance Üniversitesi’nde sosyo-ekonomi alanında doktora derecelerine sahiptir.

Brunnhuber, Son 12 yıldır Dünya Sanat ve Bilim Akademisi’nin faaliyetlerinde aktif olarak yer alan bir sosyo-ekonomist ve psikiyatristtir. ‘Yeni Ekonomi Teorisi’ Çalışma Grubunun aktif bir üyesi olarak, Gündem 2030 hedeflerine ulaşmak için yatırım amacıyla özel olarak tasarlanmış yeni finansal mühendislik yöntemleri oluşturarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini finanse etmeye yönelik yaklaşımlar geliştiriyor.