Eskişehirli Dünya Şampiyonu Yusuf Açık, 11-20 Kasım arası Antalya’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na yoğun bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, “Türk Bayrağı için son nefesime kadar saldıracağım” dedi.

Eskişehirli Dünya Şampiyonu Yusuf Açık, 11-20 Kasım arası Antalya’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na yoğun bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, “Türk Bayrağı için son nefesime kadar saldıracağım” dedi.

Dünya Şampiyonu kick boksçu Yusuf Açık, Antalya’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası için Eskişehir’de son teknik ve taktik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dünya’nın dört bir yanından gelen sporculara karşı Türk Milli Takımı’nı her defasında olduğu gibi bu defa da gururla temsil etmek istediğini dile getiren tecrübeli dövüşçü Yusuf Açık, 11-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan kura sonrası ilk rakibinin ve müsabaka tarihinin netleşeceğini aktardı. Birkaç gün içerisinde Eskişehir’den ayrılarak Antalya gideceğini ileten Açık, “Uzun bir süredir fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da bu şampiyona için hazırlanıyorum ve Türk Bayrağı için son nefesime kadar saldıracağım” dedi.

“Ringe çıktığımda insanlar bana ne düşündüğümü ve nasıl odaklandığımı soruyorlar”

Avrupa Şampiyonası için Türkiye’ye gelen rakiplerine karşı çok sıkı çalıştığına vurgu yapan uluslararası dövüşçü Açık, “Ağırsıklet kategorisinde dövüşeceğim ve formumu korumak için uzun bir süredir fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da hazırlanıyorum. Şampiyonaya katılan sporcular, bireysellik ziyade kendi ülkelerini temsil etmek için buraya geliyorlar. Ben de aynı şekilde ülkem için ringe çıkacağım. Yensem de yenilsem de orada, “Yusuf Açık mağlup oldu” denilmeyecek aksine “Türkiye’yi yendik” gözü ile bakılacak fakat ben bunu dedirtmeyeceğim. Açıkçası Avrupa veya Dünya Şampiyonaları’na farklı bir konsantrede çalışıyorum. Ringe çıktığımda insanlar bana ne düşündüğümü ve nasıl odaklandığımı soruyorlar. Kendimi hiçe sayarak ülkemde okunan ezanı, İstiklal Marşı’mızı, kültürümüzü ve şanlı tarihimizi aklımda çıkarmadığımı söylüyorum. Milli bir sporcu olarak ringe çıkıyorum ve onun gururunu yaşıyorum. Ülke olarak bir silkelenelim ve tüm zor şartlara rağmen gardımızı indirmeyelim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.