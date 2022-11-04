Samsun Çarşambalı milli sporcu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Esra Bayrak, Çarşamba Belediyespor bünyesine katıldı.

Samsun Çarşambalı milli sporcu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Esra Bayrak, Çarşamba Belediyespor bünyesine katıldı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Esra Bayrak, hem Çarşamba’mızın hem ülkemizin büyük bir gurur kaynağı. Bundan sonra da Çarşamba Belediyesi bünyesinde, dünyanın dört bir köşesinde Al Bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir” dedi.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda milli formayla Türkiye’yi temsil eden, Dünya ve Avrupa şampiyonu, milli sporcu Esra Bayrak, Çarşamba Belediyespor bünyesine katıldı. Formasını Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın ellerinden alan Esra Bayrak, Çarşamba Belediyespor Kulübü’ne katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Milli Sporcu Bayrak: “Bayrağımızı göklere çekeceğim”

Çarşamba Belediyespor bünyesine katılan sporcu Esra Bayrak, duygularını ifade etti. Esra Bayrak, “Çarşamba Belediyespor Kulübü’ne katıldığım için mutluyum. Bayrağımı göklere çekip, Çarşamba Belediyesi bayrağını açıp gururlandıracağım” diye konuştu.

Başkan Doğan: “Esra Bayrak, dünyanın tanıdığı bir sporcu haline geldi”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambalı milli sporcumuz Esra Bayrak, bizim kardeşimiz. Aytunç Göz Hocamızın çok büyük emekleriyle Esra Bayrak, geldiği bu aşamada Türkiye’nin tanıdığı, dünyanın tanıdığı bir sporcu haline geldi. Her ne kadar 4’üncü olmuş olsa da olimpiyatlarda, aslında derecesiyle Türkiye birincisi olmuş oldu. Bu Türkiye açısından, Samsun açısından, Çarşamba açısından çok büyük bir başarıydı. Esra, Çarşamba Belediyesi sporcusu olmayı da kabul ederek esasında bize de büyük bir mutluluk yaşatmış oldu. Aytunç hocamızın yetiştirdiği, bu spora gönül vermiş diğer öğrenciler de var. Hepsinin başarısı, Esra’nın başarısı gibi bizleri mutlu ediyor. Bunlar Samsun için, Türk sporu için, Türk gençliği için çok önemli başarılar. İnşallah, biz bundan sonra da Esra’dan çok büyük başarılar bekliyoruz. Yine Türkiye’mizi, bayrağımızı, Samsun’umuzu gururlandıracak önemli bir başarıya imza atacağına hiç şüphemiz yok. Esra Bayrak’ı tebrik ediyorum. Aytunç Hocamızı kutluyor, başarıları için tekrardan tebrik ediyorum. Hem de yeni başarıları için de duacı olduğumuzu beyan etmek istiyorum” diye konuştu.

Antrenör Göz: “Çarşamba Belediyespor Kulübü formasıyla başarılara ulaşacak”

Milli sporcu Bayrak’ın antrenörü Aytunç Göz, “Çarşambalı milli sporcumuz Esra Bayrak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda, Samsun adına katılan tek sporcu oldu. Ve orada tarihteki en iyi bayanlar atletizm derecesi ile 4’üncü olarak tamamladı. Şimdi hedefimiz inşallah 2024’te Paris Paralimpik Oyunları’nda, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk madalyayı ülkemize getirmek. Milli sporcumuz bundan sonra Çarşamba’nın gururu olarak Çarşamba Belediyemiz adına inşallah, Türkiyemizi temsil edecek. Bu bağlamda Halit Doğan Başkanımız, belediyenin sporcusu olmadan önce de Esra’mıza çok büyük destekleri oldu. Halk tarafından tanınmasını sağladı. Bu bizi çok duygulandıran aşamalardan biriydi. Şimdi kendisinin de mutlu ve huzurlu olduğu bir yerdeyiz. İnşallah bundan sonra Esra’nın çok daha iyi yerlere, sırtında Çarşamba Belediyespor Kulübü formasıyla ulaşacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

8-13 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3’üncü kez üst üste Dünya şampiyonu olmak için hazırlıklarını sürdüren milli sporcu Esra Bayrak; 2016 Avrupa şampiyonu, 2017 dünya gençler şampiyonu, 2018 dünya şampiyonu, 2019 Avrupa şampiyonu, 2020 dünya şampiyonu, 2021 Avrupa şampiyonu, güncel 8 Türkiye rekoru ve 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 4’üncüsü derecelerini elinde bulunduruyor.