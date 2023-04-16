Gençlik yıllarında katıldığı müsabakalarda sayısızca altın madalya alan ve 1998 yılında Dünya Tekvando Şampiyonu olan Emel Mazılı Altaş, şimdilerde öğrencileri için ter döküyor. Dünya şampiyonu öğretmenlerini örnek alan öğrencileri ise müsabakalardan derecelerle dönüyor.

Elazığ Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk annesi Emel Mazılı Altaş (42), öğrencilerine geçmişte elde ettiği başarıları ile örnek oluyor. Tekvando branşında 22 kez Türkiye şampiyonu olan Emel öğretmen, 1998’de Dünya Tekvando Şampiyonu oldu. Balkan şampiyonluğu da olmak üzere uluslararası müsabakalarda birçok kez altın madalya ile dönerek Türk Bayrağını dalgalandıran Mazılı Altaş, ardından öğretmenliğe başladı. 14 yıldır öğretmenlik yapan Mazılı Altaş, tecrübesi ile öğrencilerini müsabakalara hazırlıyor. Son olarak Bitlis’te düzenlenen Bilek Güreşi Bölge Müsabakalarına Emel öğretmenin öncülüğünde katılan Melih Bulanık 55 kiloda sol kolda şampiyon ve sağ kolda ikinci olurken Muhammed Gürkan Pehlivan ise 60 kiloda sağ kolda ikinci sol kolda üçüncü oldu. Dereceye giren 2 öğrenci Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrenciler, dünya şampiyonu öğretmenleriyle birlikte sıkı bir şekilde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

1998 yılında Tekvando Dünya Şampiyonu olduğunu belirten Emel Mazılı Altaş, “İzmirliyim ve Elazığ’da ikamet ediyorum. Eşimde buralı olduğu için yerleştik. Spor geçmişim, milli sporcu olmam, milli takım antrenörü olmam öğrencilerime yansıyor. Verimli olmaya çalışıyorum, antrenman programlarını buna göre yapıyoruz. Profesyonel düşünüyorum. Antrenman programını ona göre ayarlıyorum. Okul şartlarında her türlü antrenmanlarımızı yüklenerek yapıyoruz. Kol kaslarını geliştiriyoruz. Sporcularıma faydalı olmaya çalışıyorum ve karşılığını alıyoruz. Çok mutluyum. Öğrencilerimizin başarıları bize yansıyor. İlimizi temsil etmemiz çok gurur verici. İnşallah Türkiye şampiyonasında da devamı gelir” dedi.

En son Bitlis’te düzenlenen bilek güreşi müsabakalarına katıldıklarını dile getiren Emel, “Mardin’de geçen dönem yapılanda da derece çıkardık. En son 30-31 Mart tarihinde Bitlis’te geçler B kategorisinde birinci ve 2’inci çıkarttık. Aynı anda yine 2’incilik ve 3’üncülük çıkarttık. Elazığ adına 4 madalya aldık. 2 tane sporcum Türkiye şampiyonasına katılıyor. Erzurum’da Mayıs ayının son haftasında düzenlenecek Türkiye şampiyonasına 2 erkek sporcum 60 ve 55 kiloda katılacak. İnşallah orada da madalya almayı umut ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Sol kolda birinci olan Melih Bulanık, “Bitlis’teki gurup maçlarına 55 kiloda katıldım. Sol kolda birinci ve sağ kolda ikinci oldum. 25 Mayıs’ta Erzurum’da olan Türkiye şampiyonasına katılacağım. Hocamla birlikte hazırlık yapıyoruz. Hocamı örnek alıyorum. Hocamın başarılarını bende etmeye çalışıyorum. Tecrübelerini bize anlatıyor ve bizi iyi yetiştiriyor” şeklinde konuştu.

60 kilogramda sağ kolda ikinci sol kolda üçüncü olduğunu aktaran Muhammed Gürkan Pehlivan ise “Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor ama üstesinden geliyoruz. Emel hocamın tecrübesi sayesinde bunları atlatabiliyoruz. Emel hoca çok disiplinli ve sert bir antrenör. Bizi de öyle yetiştiriyor. Bizde disipline dayanarak başarıları getiriyoruz” dedi.