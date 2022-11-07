Mersin’de düzenlenen Dünya Kadınlar ve Erkekler Bocce Şampiyonası’nda Şilili rakibini yenerek şampiyon olan Bingöllü Milli Sporcu Eda Sayak; terminalde Türk bayrağı, davul ve zurnayla karşılandı.

Mersin’de düzenlenen Dünya Kadınlar ve Erkekler Bocce Şampiyonası’nda Şilili rakibini yenerek şampiyon olan Bingöllü Milli Sporcu Eda Sayak; terminalde Türk bayrağı, davul ve zurnayla karşılandı.

’Dünya Kadınlar ve Erkekler Bocce Şampiyonası’, 1-5 Kasım tarihleri arasında Mersin’de düzenlendi. Şampiyonaya Bingöl’den milli sporcular Eda Sayak ve Sevilay Gezli katıldı. Şampiyonanın finalinde Milli Sporcu Eda Sayak, Şilili rakibi F. Martini’yi 17-14 yenerek dünya şampiyonu oldu. Mersin’den Bingöl Şehirlerarası Terminali’ne gelen Eda Sayak, Türk bayrakları, davul ve zurna ile karşılandı. Halayların çekildiği karşılamada, Eda Sayak ve ailesi mutluluk gözyaşları döktü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nun yanı sıra milli sporcunun arkadaşları da karşılamada yer aldı.

"Tek hedefim dünya şampiyonasında birinci olmaktı, çok şükür hedefime ulaştım"

Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak bocce ile ilgilendiğini belirten Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübü Sporcusu Eda Sayak (25), dünya şampiyonu olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Sayak, "Tek hedefim dünya şampiyonasında birinci olmaktı. Çok şükür hedefime ulaştım, bunu gerçekleştirdim. Tabii ki önümde daha farklı hedeflerim var. 2023’e de çok güzel bir şekilde girip onu da güzel bir şekilde sonlandırmak istiyorum. Aileme, valimize, belediye başkanımıza, spor bakanımıza, antrenörüme çok teşekkür ederim. Bu başarı birden gelişen bir süreç değildi, yıllardır emek veriyoruz. Belediye başkanımız buna en büyük şahit, kendisi küçük yaştan beri bizleri tanıyor. Sevilay arkadaşıma da bana destek verdiği için teşekkür ediyorum. Bingöl’e geldiğimde büyük bir karşılama töreni oldu davul zurna ile. Bu yüzden çok gururlandım ve mutlu oldum. Bu anlamda da çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Arık’tan ’altın’ hediyesi

Milli sporcuya başarısından dolayı tam altın hediye eden Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Eda’nın başarısının diğer sporculara örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Başkan Arıkan, "Dünya şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Eda Sayak kardeşimizi yürekten kutluyorum. Raffa disiplininde dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartmış oldu. İlimizde son yıllarda yapılan bu spor yatırımlarının gerçekten meyvesini vermeye başladığını görüyoruz. Sporcu kardeşimizin de özellikle ailesine, anne-babasına çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten onların desteğiyle, kardeşlerimiz de büyük bir motivasyon ile çalıştılar. Dünya şampiyonu olarak bize gurur yaşattılar. Onun bu başarı bundan sonraki süreçte sporcu kardeşlerimiz için örnek olacak” diye konuştu.

Kızıyla gurur duyduğunu kaydeden anne Şükran Sayak ise, "Ben kızımın hep arkadaşındayım. Sürekli onu destekledim, onunla gurur duyuyorum. Çok şükür bugüne. Kendi hedefini yakaladı, daha da iyi yerlere gidecek inşallah. Ona emek veren herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.