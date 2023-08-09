Buldanlı Defne Simay Başdağ, 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda U17 kızlar kategorisinde dünya şampiyonu olarak memleketi Budan’ı gururlandırdı.

Fransa’nın Quiberon bölgesinde gerçekleştirilen ve 10 farklı ülkeden 47 sporcunun katıldığı 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda U17 kategorisine Buldanlı Defne Simay Başdağ tüm rakiplerini geride bırakıp Dünya Şampiyonu oldu. 27 Temmuz 5 Ağustos tarihlerinde düzenlenen turnuva sonrasında yurda milli forması ve dünya şampiyonu madalyasıyla dönen başarılı sporcuyu, havaalanında yakınlarıyla birlikte İzmir Buldanlılar Derneği Başkanı Sabattin Özer, sporcunun arkadaşları ve sörf camiasının temsilcileri tarafından coşkuyla karşılandı.