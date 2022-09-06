Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Emirhan Güngör, Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olup dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Emirhan Güngör, Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olup dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Balıkesir’de düzenlenen Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında Emirhan Güngör, 52 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Gürpınarlı Emirhan Güngör’ün elde ettiği başarının takdire şayan olduğunu ifade eden Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, "Sporda peş peşe elde ettiğimiz başarılar, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında sporcumuz Emirhan Güngör’ü ve Gürpınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her konuda sporcularımızın yanında olacağız" dedi.

Başarıdan başarıya koşan Gürpınarlı sporcuların bu yeni başarısını tebrik eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da, “Sporcumuz Emirhan Güngör’ü ve teknik ekibi kutluyoruz. Ülkemizi uluslararası karşılaşmada gururla temsil edecek sporcumuza başarılar diliyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki karşılaşmalarında da tüm desteğimizi sunacağımızı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sporcu ve antrenörünü tebrik eden Gürpınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vural İnal ise “İlçemizin sporcusu Emirhan Güngör, Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında Van’ımızı en iyi şekilde temsil etti. Sporcumuz Emirhan Güngör ilimize bir ilki yaşatarak, dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Sporcumuzun dünya şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil etmesi büyük bir başarıdır. İnşallah finalde ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeker, ülkemizi gururlandıracaktır” diye konuştu.

Antrenör Okan Aksu da, dünya şampiyonasında Türkiye ve Van’ı en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi.