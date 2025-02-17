Milli sporcu Birgül Erken, tek nefeste en uzun mesafe buz altı serbest dalış dünya rekorunu kırmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü, bu yıl büyük bir rekora ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milli sporcu Birgül Erken, Sivas Zara Tödürge Gölü’nde gerçekleştireceği buz altı serbest dalış dünya rekoru denemesine hazırlanıyor. Paletli kategoride buz altında en uzun mesafe dalışını yapmayı hedefleyen Erken, zorlu şartlara rağmen rekor için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenmanlarını rekor denemesi yapacağı Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölünde sürdüren Birgül Erken, tarihi bir rekora imza atmak istediğini söyleyerek, "Rekora sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz günlerde küçük bir kaza yaşadık. Buzlar kırıldı ve yüzümü çizdi, burnuma bir darbe aldım. Tedavim Sivas Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Herkes çok heyecanlı ekipte. Tüm detayları ayrıntılı bir şekilde işliyoruz. Noktasına, virgülüne kadar düşünüyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıp bu hazırlıkları yapıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplere ve sponsorlarıma minnettarım. Güvenliğimiz her şeyden önemli" dedi.

"Mücadeleden vazgeçmiyoruz"

3 yıl önce yine Tödürge Gölü’nde bir rekor denemesi yaptığını ancak yaşanan teknik bir aksaklıktan dolayı rekorunun kaydedilmediğini ifade eden Erken, "Rekorlar da durmuyor. Dünyanın başka bir yerinde de rekor kırılabiliyor, rekor güncellenebiliyor. O anlamda da ayrı bir mücadele içerisindeyiz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bu rekoru aslında 3 yıl önce aynı bölgede kırmak için bir girişimde bulunduk. Maalesef teknik bir hatadan dolayı kayıtlara geçiremedik, ülkemize getiremedik rekoru. Sonraki yıl malum deprem oldu, büyük bir yas yaşadık. Bu felaketin üzerine rekoru askıya aldık, kısmet bugüne diyoruz. Şimdi buzun ölçümleri yapılıyor. Hava sıcaklıklarını kontrol ediyoruz. Her gün gelip buzun kalitesine bakıyoruz ki nizami olacak mı diye. Önümüzdeki hafta daha da soğuk gösteriyor Tödürge Gölü. Umarım her şey yolunda gider ve Türkiye’den bu rekorumuzu dünyaya duyururuz" şeklinde konuştu.