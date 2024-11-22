Kütahya’da üretilen dünyanın en büyük porselen çini eseri, Malatya’daki bir okulun dış cephesine yerleştirildi.

Yüksekliği 15,75 metre genişliği 5,20 metre olan elif ve lale desenli dev pano, inşaatı tamamlanmak üzere olan Battalgazi Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin iki ayrı duvarına yerleştirildi. Kütahya çini firması tarafından 4 aylık yoğun bir çalışma sonucu üretilen bu eser, sadece boyutlarıyla değil, estetik ve teknolojik başarısıyla da dikkat çekiyor.

Firma yetkilisi çini sanatçısı Kadir Yavaş, sürece ilişkin detayları paylaşarak, “Sipariş verildiğinde büyük bir heyecanla çalışmaya başladık. Bu kadar büyük bir çini eseri üretmek çok zorlu bir süreçti. Ancak sonuç, emeğimizi fazlasıyla karşıladı. Pano, hem dayanıklılığı hem de estetik görünümüyle örnek bir çalışma oldu” dedi.

Malatya’daki bir okulun girişine yerleştirilen çini eserin, darbe görmediği sürece uzun yıllar boyunca dayanıklı kalacağını belirten Yavaş, Guinness Dünya Rekorları’na aday olan bu çalışmanın Kütahya’nın gücünü ve çini sanatındaki ustalığını tüm dünyaya göstereceğini vurguladı. Yavaş, "Bu eser sadece firmamızın değil, tüm Kütahya’nın gururudur. Dünyada bundan daha büyük bir tek parça porselen çini bulunmuyor. Guinness Dünya Rekorları’na girmesi, hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük bir prestij kaynağı olacak. Porselen ve çini üretiminde Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Kütahya, bu dev eserle uluslararası platformda büyük bir başarıya imza attır. Çini sanatı ve teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seren pano, Kütahya’nın sanayi ve sanat alanındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

Eserin Guinness Dünya Rekorları’na girip giremeyeceği merakla beklenirken, Kütahya’nın bu büyük başarısı şimdiden tüm Türkiye’yi gururlandırıyor.