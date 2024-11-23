Döngüsel plastik sistemine geçiş, plastik atık sorununu çözmenin de anahtarı olacak.

Dünya Plastik Konseyi, plastik kirliliğini sona erdirmek amacıyla imzalanacak küresel anlaşma öncesi çağrıda bulundu. Ülkelerin çok farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve farklı çözümlere ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Benny Mermans, bu nedenle anlaşmanın her ülke ve bölgenin şartları gözetilerek esnek bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Dünya Plastik Konseyi Üyesi Yavuz Eroğlu da döngüsel plastik sistemine geçişin plastik atık sorununu çözmenin anahtarı olduğunu belirterek, "Plastiklerin tüm yaşam süresine döngüsellik kazandırılması ve amaca uygun bir atık yönetim sistemi geliştirilmesi, antlaşmanın temel taşı olmalı" dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi kapsamında plastik kirliliği ve deniz ortamı konusunda uluslararası hukuksal bağlayıcılığı olan bir belge geliştirmek amacıyla kurulan Hükümetlerarası Müzakere Komitesi toplantısında, uluslararası yasal bağlayıcılığı olan bir düzenlemenin ülkelerin plastik atıkla mücadele etmesine nasıl imkan sağlayacağı gibi önemli konular üzerinde anlaşma sağlanması gerekecek. Ülkelerin çok farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve farklı çözümlere ihtiyaç duyduğunu belirten Mermans, tek tip bir küresel politika ve düzenleme yaklaşımının işe yaramayacağına dikkat çekerek, "Bu nedenle antlaşma, her ülke ve bölgenin anlaşmanın hedeflerine kendi şartlarına en uygun yollarla ulaşabilmesi için esneklik sağlamalıdır” dedi. Mermans, şöyle devam etti: "Son anlaşma, küresel yükümlülükler ile ulusal önlemler arasında doğru bir denge kurmalı ve ülkelerin kendi şartlarına en etkili çözümleri uygulayabilecekleri ulusal eylem planları geliştirmelerini sağlamalı. Bu planların mutlaka ülkelerin ilerlemeyi izleyip raporlamasını sağlayacak ortak unsurlar içermesi gerekiyor. Toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm için yatırımları teşvik eden talep sinyalleri oluştrulmalı. Örneğin, plastik kullanan sektörler için ulusal düzeyde zorunlu geri dönüştürülmüş içerik hedefleri, döngüsel plastik ham maddelere olan talebi artırarak plastik atıkların değerini yükseltecek". Eroğlu da açıklamasında, döngüsel plastik sistemine geçişin önemine işaret etti ve plastiklerin yeniden kullanıldığı, geri dönüştürüldüğü ve sorumlu bir şekilde yönetildiği bir döngüsel plastik sisteminin, plastik atık sorununu çözmenin anahtarı olduğunu belirterek, döngüsel ekonomiye geçişin sadece sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kaynak verimliliğini artırmanın yanında ekonomik kalkınmayı da teşvik edeceğini kaydetti. Eroğlu, "Plastikler, rüzgar ve güneş enerjisini mümkün kılar, binaların ve ulaşımın verimliliğini artırır, gıdaların korunmasını sağlar, altyapıyı geliştirir ve modern sağlık hizmetlerini mümkün hale getirir. Bu nedenle antlaşma, öncelikle sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği hedeflerimize ulaşmak için plastiklere ihtiyacımız olduğunu, yönetilemeyen atıkların da kirliliğin birincil nedeni olduğunu kabul etmeli. Bu atık yönetimi eksikliğinden muzdarip yaklaşık 2,7 milyar insana uygun atık yönetimi sağlanmasını önceliklendirmelidir" dedi.