7 Ekim Dünya Pamuk Günü nedeniyle Türkiye’de ilk kez kutlama etkinliği Söke’de gerçekleştirildi. Stratejik bir tarım ürünü olmasının yanında dünya üzerinde üretimi tarih öncesi dönemlere kadar uzanan pamuk, Türkiye’de de en önemli tarım ürünlerinin başında geliyor. Ege Bölgesi’nden en fazla pamuk üretiminin yapıldığı Söke ise Dünya Pamuk Günü kutlama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

7 Ekim Dünya Pamuk Günü nedeniyle Türkiye’de ilk kez kutlama etkinliği Söke’de gerçekleştirildi. Stratejik bir tarım ürünü olmasının yanında dünya üzerinde üretimi tarih öncesi dönemlere kadar uzanan pamuk, Türkiye’de de en önemli tarım ürünlerinin başında geliyor. Ege Bölgesi’nden en fazla pamuk üretiminin yapıldığı Söke ise Dünya Pamuk Günü kutlama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Söke Ziraat Odası, Ulusal Pamuk Konseyi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneğinin organize ettiği Dünya Pamuk Günü Söke’de coşkuyla kutlandı. Türkiye’de ilk defa kutlanan Dünya Pamuk günü etkinliğine yoğun katılım olduğu gözlemlendi. Pamuk üretimi ve pamuk işleme sektörleri içerisinde yer alan Türkiye’nin çeşitli yerlerinden katılımcılar Söke’de buluştu.

Düzenlenen etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Çevikalp, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Sadettin Öztürk, Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Haşim İbi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Söke Tayem Müdürü Lütfi Özenç, ve çok sayıda davetli katıldı.

“Pamuk sadece ekonomik değil sosyal, kültürel ve doğal öneme sahip”

Etkinlikte açılış konuşmasını İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak yaptı. Uçak konuşmasında; “Bugün, günlerden 7 Ekim. Bugün, pamuğa gönül verenlerin günü. Bugün, üreticiden son mamule kadar pamuğun her kademesindeki paydaşlar olan bizlerin günü. Bugün, Dünya Pamuk Günü. Bu güzel ve anlamlı gün, ülkemizde fiziki olarak ilk kez bu yıl kutlanıyor. İnşallah bundan sonrada her yıl kutlamaya devam edeceğiz. Pamuk insanoğlunun en temel ihtiyacı olan giyinmenin temel hammaddesi. Üstelik, doğal olması nedeniyle en sağlıklı lif aynı zamanda. Oluşturduğu katma değer ile ekonomik önemi, yoksulluğu azaltması ve istihdama katkısıyla sosyal önemi, sentetik elyaflara kıyasla doğada çözünebilir olması, toprağımızın ve suyumuzun korunmasına katkısı olması sebebiyle çevresel önemi, birçoğumuzun yaşamını biçimlendirmesi sebebiyle de kültürel öneme sahiptir. Üretimi dünyada 5 bin yıl önceye dayanan pamuğun birçok uygarlıklarda izlerine rastlamak mümkündür” dedi.

“Pamuk 2.5 milyon kişiye istihdam sağlıyor”

Pamuğun ülkemizdeki ekonomik durumu ile ilgili rakamsal bilgiler veren Bülent Uçak; “Yıllara göre değişmekle birlikte 800-900 bin ton civarında pamuk üretiyoruz, bu yıl bir milyon eşiğini geçeceğiz. Üretimde dünyada yedinci sıradayız. Üstelik bu üretimi dünya ortalamasının 2.3 misli bir verimle gerçekleştiriyoruz. Verim açısından dünyada ikinci sıradayız. Hem pamuk tüketiminde hem de ithalatında da dünyada beşinci sıradayız. 2021 yılında ithal ettiğimiz 1,2 milyon ton pamuk ithalatı için yaklaşık 2,5 milyar dolar döviz harcadık. Pamuğu hammadde olarak kullanan tekstil ve konfeksiyon sanayimizin ihracatı ise 33 milyar dolara ulaştı. Bu aynı zamanda yaklaşık 25 milyar dolarlık net ihracat fazlası anlamına geliyor. Tekstil ülkemize en fazla döviz kazandıran sektör. Ayrıca, Ulusal Pamuk Konseyimizin hesaplamalarına göre 2020 yılında kütlü pamuğun yan ürünü olarak üretilen 993 bin ton dolayındaki pamuk çiğitinden yaklaşık değerlerle 149 bin ton pamuk yağı, 695 bin ton yemlik küspe, 149 bin ton linter ve 106 bin ton telef ekonomimize kazandırılmıştır. Pamuk ekonomik açıdan sağladığı bu katkıların yanı sıra üretiminden işlenmesine kadar yaklaşık 2 milyon kişiye daimi ve geçici istihdam sağlıyor” dedi. Uçak, organizasyon komitesi olarak bu yılki pamuk günü etkinliğinin sloganını ‘ilelebet pamuk’ olarak belirlediklerini ifade etti.

“Pamuk deyince akla Söke gelir”

Etkinlikte konuşan Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, "Pamuğun diyarı Sökemize hepiniz hoş geldiniz. Bugün organizasyon komitemiz olarak büyük emek sarf ettiğimiz Dünya Pamuk Gününü üreticilerimize ve tüccarlarımıza şenlik havasında yaşatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Pamuk deyince akla Söke gelir. Söke Ticaret Borsası olarak Pamukla ilgili birçok çalışmamız var ancak size kısaca en büyüğünden özellikle de Dünya Pamuk Gününde pamuk lisanslı depomuzun müjdeli haberini vermek isterim. Söke Pamuğuna değer katmak, çiftçilerimize ve tüccarlarımıza kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak büyük uğraşlar verdiğimiz Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin inşaat temelleri çok kısa süre sonra atılacak. Söke Argavlı mahallesinde 73 bin 858 metrekarede 15 bin ton kapasite olacak olan depomuz bugünkü etkinliğimizin organizasyonunda da yer alan Söke Ticaret Borsası önderliğinde, Aydın ve İzmir Ticaret Borsaları ortaklığı ile kurulmuştur. Söke Ticaret Borsası olarak bu projeye öncü olduğumuz için mutlu ve gururluyuz. İnşallah lisanslı depomuzun açılacağı günde sizlerle birlikte o ana şahitlik ederiz. Dünya pamuk gününü kutlayacağımız bu özel günde TAYEM ’e bize tahsis ettiği alan için, belediyemize teknik destekleri için teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından pamuk üzerine söyleşi yapıldı. Etkinliğe destek ve katkı sunanlara plaketlerinin takdim edilmesinin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Daha sonra ise etkinlikte bulunan davetliler oluşturulan stantları gezerek bilgiler aldılar.