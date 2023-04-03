Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde özel öğrenciler okullarında doyasıya eğlendi.

Rize Merkez Gülbahar Mahallesinde bulunan Fatih Ortaokulunda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte okulda bulunan Otizmli öğrenciler bütün arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Etkinliğin başında ‘Biz sizi biliyoruz, biz sizi tanıyoruz’ ifadesini anlatmak için kırmızı giysiler giyen öğrenciler ellerinde ki kırmızı balonları gökyüzüne doğru bıraktı. Daha sonrasında Motorlu Polisler Otizmli öğrencileri motorun arkasına bindirerek kısa bir tur attırdı. Etkinliğin sonunda da öğrenciler ellerini boyayarak okulunun boş bir duvarını el izleriyle kapladı.

“Biz onları kendimiz gibi görüyoruz”

Fatih Ortaokulu öğrencilerinden Ebrar Şenol okullarında bulunan Otizmli öğrencilere bir ayrıcalık yapmadıklarını belirterek, “Ellerimizi boyayarak duvara baskı yaptık. Halaylar çektik. Çok güzel eğlendik. Okulumuzda bulunan arkadaşlarımızı da öncelikle kırmamaya çalışıyoruz. Biz onları kendimiz gibi görüyoruz. Otizmliler diye onlara bir ayrıcalık tanımıyoruz. Onlarda sonuçta bizim gibi birer insan. Onları ayırmıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu çocuklar diğerleri gibi bir farklılıkları yok”

Yapılan etkinliklerin farkındalık için daha çok yapılması gerektiğini ifade eden öğrenci velisi Şöhret Alptekin, “Çocukların eğlenmiş olduğunu görmek çok güzeldi. Bu tarz etkinliklerin olması lazım. Çünkü bir farkındalık oluşturulması lazım. Bu çocuklar diğerleri gibi bir farklılıkları yok. Sadece sevgiyle, ilgiyle ve ayrıştırılmadan bir eğitim hayatı görmeleri lazım. Benim oğlum zaten çok hafif düzeyde. Daha ağırları da var. Okulumuzdan memnunuz. Bizim bu yıl son yılımız. Benim oğlumla diyaloğum gayet iyi. Bazen hırçınlaşıyor ama çok ilgi alaka bekleyen bir çocuk. Özellikle teknolojiye ilgisi çok var” diye konuştu.

“Biz o çocukları diğer yavrularımızdan ayrı olduğunu düşünmüyoruz”

Okul Müdürü Uğur Küçükvar diğer öğrenciler ile otizmli öğrenciler arasında hiçbir farkın olmadığını belirterek "Okulumuzda 505 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin arasında 10 özel eğitim öğrencimiz, 3’de otizmli öğrencimiz bulunmaktadır. Otizm sınıfında 4 öğrenciden fazla olamıyor. Biz sene başından bu yana eğitim-öğretime devam ediyoruz. Otizm sınıfında 2 tane öğretmenimiz var güzel işler yapıyorlar. Bizde bu hafta Otizm haftası münasebetiyle bir farkındalık oluşturmaktan ziyade ‘Biz sizi biliyoruz, biz sizi tanıyoruz’ ifadesini de anlatmak üzere kırmızı kıyafetlerimizle beraber okula geldik. Burada eğlendik, güldük. Birtakım faaliyetlerde bulunduk. Güzel oldu öğrencilerimizin eğlendiğini düşünüyoruz. Biz o çocukları diğer yavrularımızdan ayrı olduğunu düşünmüyoruz. Onlar bizim canımız, ciğerimiz” dedi.

“Bütün ellerin bir olduğunu anlatmak için el baskısı yaptık”

Yapılan etkinlikte öğrencilerin eğlendiklerini ifade eden Özel eğitim öğretmeni Kübra Kondakçı, “2 Nisan Otizm Farkındalık gününde farkındalık oluşturmak adına öğrencilerimizle etkinlik düzenledik. Sınıfımızda 3 tane öğrencimiz var. Aslında hiçbir farkları yok. Zaten amacımız onların farklı olmadığını diğer bireylerle aynı şeylere sahip olduğunu kanıtlamak. Etkinlikte öğrencilerimizin farklı olduğunu göstermek adına el baskısı yaptık. Bütün ellerin bir olduğunu anlatmak için el baskısı yaptık. Çocukların eğlenmeleri gerçekten gözlerinden okunuyordu. Bizde onları görerek çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.