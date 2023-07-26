Orta Asya ve Türkiye’de Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM-2) teknik işbirliği çalışma programı kapsamında, Ülkemiz ile Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ının yer aldığı “Orta Asya ve Türkiye’de Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM-2)" kapsamında teknik çalışma programının 2 günlük saha ziyaretleri Bölge Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi

Proje ülkelerinden yönetici ve uzmanların yer aldığı gruba, teknik çalışmanın birinci gününde Erdemli İşletme Müdürlüğü Toros Şefliğinde bu güne kadar yapılan sedir ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile Hacıalanı Model Sahasında yamaç ve oyuntu ıslahında kullanılan tesisler gösterilerek görüş alış-verişinde bulunuldu.

Programın ikinci gününde ise Doğu Akdeniz Ormancılık Enstitüsü Müdürü Abdülkadir YILDIZBAKAN ve Dr. Sevda POLAT tarafından konuklara yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yapılarak Okaliptüs Müzesi gezdirilmiştir.

Gezi sonrasında konuk ekibe Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Karabucak Şefliğindeki Okaliptüs Endüstriyel Ağaçlandırma çalışmaları ile Turan Emeksiz Ormanı kumul ağaçlandırmaları hakkında bilgiler verilerek, görüş alış-verişinde bulunuldu.

Ziyaretin son arazi bölümünde ise Tarsus Orman Fidanlığında fidan üretimi konularında bilgiler verilmiştir.

Programa Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Etüt Proje Başmühendisi Sedat Yıldırım, Erdemli İşletme Müdürü Murat Körlü, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ayfer Açıkyörük Koyuncu katılım sağladı.