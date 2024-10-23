Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları, 23-31 Ekim tarihlerinde Bahreyn’in Manama şehrinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları’nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı dileğinde bulundu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ISF 2024 Gymnasiade (Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları) 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahreyn’in Manama kentinde yapılacak. 26 branşta düzenlenecek Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları’na, 71 ülkeden 3 bin 687 sporcu katılacak.

Oyunlarda Türkiye’yi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları artistik cimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme branşlarında Türkiye şampiyonu olan sporcular temsil edecek.

Bakan Bak’tan milli sporculara başarı dileği

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları’nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı dileğinde bulundu. Bakan Bak, "Bahreyn’de yapılacak Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları’nda mücadele edecek olan sporcularımızın bizleri gururlandıracak sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizi temsil edecek olan milli sporcularımıza canıgönülden başarılar diliyorum" dedi.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Okul Sporları Daire Başkanlığı ile öğrencilerin erken yaşta sporla tanıştırıldığını vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Okul ve spor birbirine engel değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Spor yapan çocuklar, disiplinli ve çalışkan oluyor. Bu durum onların derslerinde daha başarılı olmasına katkıda bulunuyor. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde spor faaliyetlerini yaygınlaştırarak çocuklarımızın spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmalarını sağlıyoruz. 81 ildeki öğrencileri 77 spor branşında bir araya getirmek, onları müsabakalara hazırlamak ve turnuvalar düzenlemek büyük emek gerektiriyor. Öğrencilerimizin aynı zamanda başarılı birer sporcu olmasına vesile olan bakanlık çalışanlarımızı, antrenörlerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.