Sağlık şirketi Novo Nordisk’in Dünya Obezite Günü kapsamında başlattığı 90-100 kampanyası, obezitenin estetik kaygıların ötesinde sağlığa etkilerine dikkat çekerek toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Kadınlarda 90 cm, erkeklerde 100 cm’yi aşan bel çevresi ölçümü, kalp hastalıklarından diyabete, karaciğer yağlanmasından uyku apnesine kadar birçok sağlık riskine işaret ediyor. Kampanya kapsamında ünlü oyuncu Müge Boz’un rol aldığı film, moda dünyasından sağlık ile ilgili gerçeklere geçiş yaparak geniş kitlelerde yanlış algılara meydan okuyor.

Obezite, yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olmanın ötesinde, küresel ölçekte giderek büyüyen bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor. Dünya genelinde her yıl milyonlarca insan, obeziteye bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor. 200’den fazla olası sağlık komplikasyonu ile ilişkilendirilen ve tip 2 diyabet ile kardiyovasküler hastalıklar gibi yaşam süresi ve yaşam kalitesini etkileyebilecek hastalıklara zemin hazırlayan obezite, toplumda hala yalnızca estetik bir mesele olarak görülüyor. Oysaki bilimsel araştırmalar, obezitenin basit bir irade meselesi değil; biyolojik, çevresel ve genetik faktörlerin iç içe geçtiği kronik bir hastalık olduğunu kanıtlıyor.

Novo Nordisk, obezite konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde "Bu İş Sandığından Büyük" kampanyasını başlatmıştı. Kampanya boyunca Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile hayata geçirilen etkili projelerle obeziteye dair farkındalığı artırmak ve toplumsal algıyı değiştirmek için önemli adımlar atıldı. Bu yıl ise, aynı güçlü mesajı ileten ‘90-100’ farkındalık kampanyasıyla obezitenin sadece dış görünüşten ibaret olmadığını, sağlığa etkilerinin estetik kaygıların çok ötesinde olduğunu çarpıcı bir şekilde vurguluyor. Kampanyanın kalbinde yer alan ve ünlü oyuncu Müge Boz’un rol aldığı etkileyici film, moda dünyasının parlak ışıklarından sağlık gerçeklerine uzanan sarsıcı bir dönüşüm hikayesini anlatıyor. Bu güçlü mesajın, kampanya kapsamında hazırlanan video ile geniş kitlelere ulaşarak toplumdaki kalıplaşmış algıları yıkması ve obezitenin gerçek yüzünü ortaya koyması hedefleniyor.

Moda dünyasından sağlık gerçekliğine: ’90-100’ Kampanyası

‘90-100’ kampanyası, göz alıcı bir moda çekimiyle başlıyor ancak izleyiciyi hızla çok daha önemli bir gerçekliğe götürüyor: sağlık. Müge Boz’un yer aldığı çarpıcı film, bel çevresi ölçümünün obezite tanısında kritik bir gösterge olduğunu vurguluyor ve güçlü bir mesaj veriyor: "Bu mesele modanın, güzelliğin, dış görünüşün çok ötesinde. Eğer bel çevresi kadınlarda 90 cm’yi, erkeklerde 100 cm’yi aşıyorsa, bu obeziteye işaret ediyor olabilir. Obezite, 200’den fazla olası sağlık komplikasyonuyla ilişkili ciddi bir kronik hastalıktır ve tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere beklenen yaşam süresini ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyebilen diğer hastalıklara zemin hazırlar. Şimdi mezurayı beline sar, çözümü hekime sor."