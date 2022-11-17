Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) Moskova Merkezi’nin destek misyonu ekibi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemelerde bulundu.

Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) Moskova Merkezi’nin destek misyonu ekibi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemelerde bulundu.

Operasyonel Güvenlik İnceleme Ekibi (OSART) programı, NGS’lerin güvenilirlik durumunu ve operatörün uluslararası normlara ve UAEA standartlarına uygun olarak operasyonel kaliteyi sağlamaya hazır olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor. WANO Moskova Merkezi destek misyonu uzmanları, ziyaret ettikleri Akkuyu Nükleer A.Ş. personeline Pre-OSART yöntemini tanıttı. Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret eden misyon temsilcileri, Pre-OSART hazırlıkları hakkında bilgi alıp, dokümanları inceleyerek tavsiyelerde bulundular.

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh yaptığı açıklamada, "Şirketimizi Pre-OSART’a hazırlık için önemli çalışmalar bekliyor. Bir UAEA görevi sırasında uzmanlar NGS işletmesinin güvenliği ve güvenilirliğine dikkat eder, personel performansını etkileyen faktörleri, şirket yönetiminin organizasyon yapısını ve hedeflerini dikkate alır ve tüm NGS süreçlerinin yönetim düzeyini değerlendirir. En iyi uygulamaları inceliyor ve en iyilerini kendimiz uyguluyoruz. Akkuyu Nükleer ekibi olarak nükleer endüstriden son derece profesyonel uzmanlarla çalışma fırsatı sunduğu için WANO’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Destek misyonunda Dünya Nükleer Operatörler Birliği Moskova Merkezi’nden Dmitry Chichikin, Leningrad NGS’den Alexei Tararin, Beloyarsk NGS’den Andrey Smelov, Kalinin NGS’den Nikolay Kapitonov, Kola Atomenergoremont’tan Yuri Levchenko ve Belarus NGS’den Andrey Andrushkiv yer aldı. Program, Akkuyu NGS operatörü olan Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) OSART uzman misyonuna hazırlanması amacıyla gerçekleştirildi.