Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) destekleriyle bu yıl ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanan ‘Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-COF’25’, dünya hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen markalarını Başkent’te buluşturacak.

ATO’nun destekleriyle 26-28 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium’da bu yıl ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanan ‘Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı’ (Capital of Fashion-COF’25), hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Başkent’in yerleşik markalarının katılımıyla gerçekleşecek fuarda hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen 100’den fazla markası ile 30 farklı ülkeden 500’den fazla yerli ve yabancı alıcının bir araya gelmesi bekleniyor.

Başkent’in kalbi moda ile atacak

Hazır giyim ve tekstil sektörünün markalarını uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulacağı COF’25 kapsamında defileden sergiye, konferans ve panelden workshoplara, yerli ve yabancı alım heyetleriyle birebir görüşmelere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik vurgusuyla çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin tanıtılacağı fuarda geri dönüşüm malzemelerinden oluşan koleksiyonlar da sergilenecek. Ayrıca yeşil moda alanında öncü tasarımcılar, özel oturumlarda deneyimlerini paylaşacak.

Dünya modası sürdürülebilirliğe odaklandı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünya moda sektörünün çevreci ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklandığını belirterek, fuar kapsamında çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin de tanıtılacağını kaydetti. Türkiye’nin tekstil ve hazır giyimde net ihracatçı konumda olduğunu belirten Baran, Türk markalarının Avrupa Birliği’nin de en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını söyledi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın tüm sektörleri olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektörünü de yakından ilgilendirdiğini belirten Baran, "Hazır giyim, tekstil ve moda sektörü, dünyada 3 trilyon dolarlık dev bir pazar. Markalarımızın küresel rekabet ortamında öne çıkması, Avrupa Birliği’ne ihracatına devamı ve bu devasa ekonomiden pay alabilmesi açısından sektörde yer alan, en küçüğünden en büyüğüne, tüm firmalarımızın yeşil dönüşüm sürecini tamamlaması gerekiyor. Başkentimiz, tekstil ve hazır giyimde önemli bir merkez. Hedefimiz, sürdürülebilir ve teknoloji temelinde modanın da Başkenti olmak" diye konuştu.

Baran, küresel ekonomideki durgunluk, enflasyon ve düşük kur baskısı nedeniyle tekstil sektörünün zorlu bir dönem geçirdiğini belirterek, bu süreçte küresel pazarlardaki ilişkileri devam ettirerek geliştirmek ve sektörün ürünlerini tanıtmak açısından fuarın önemine de dikkati çekti.