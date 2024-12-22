Deve güreşi sezonun önemli güreşlerinden dünya kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilirken, dünya kupası için arenaya çıkan Nirvana Karagöz ve Ertanbey isimli develer kıran kırana mücadele etti. Bu yıl ilk kez altın kemerin verildiği kupa mücadelesinde pehlivan develer berabere kaldı.

Deve güreşlerinin önemli ayağı olan dünya kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası’nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 166 deve kıran kırana mücadele etti. Develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Pehlivan develerin güreşlerini vatandaşlar büyük heyecan ve dikkatle izlerken, festivalde, toplam 10 kupa karşılaşması yapıldı. Arenaya çıkan ‘Nirvana Karagöz’ ile ‘Ertanbey’ isimli develer ise dünya kupası için güreşti. Sultanhisar’ın Atça Mahallesi’nden ’Nirvana Karagöz’ ve İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Sinancılar Mahallesi’nden ‘Ertanbey’ isimli develer arenada kıyasıya mücadele etti. Nefeslerin tutulduğu mücadelede pehlivan develer berabere kaldı. ilçe belediye başkanları ile birlikte müsabakayı yakından takip eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yıl ilk kez verilen altın kemer ve kupayı develerin sahiplerine takdim etti.