2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa yarın karşılaşacak. Dünya Kupası tarihinde iki ülkenin de 2’şer kupası bulunuyor. Bugüne kadar Arjantin 5, Fransa da 3 kez finalde mücadele etti.

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa yarın karşılaşacak. Dünya Kupası tarihinde iki ülkenin de 2’şer kupası bulunuyor. Bugüne kadar Arjantin 5, Fransa da 3 kez finalde mücadele etti.

2022 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan sona eriyor. Final maçında Arjantin ile Fransa, yarın saat 18.00’de Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD’den İsmail Elfath olacak.

Arjantin’in final yolu

Arjantin, Dünya Kupası’nda C Grubu’nda yer aldı. Turnuvaya Suudi Arabistan mağlubiyeti ile başlayan Tangocular, daha sonra toparlandı ve oynadıkları Meksika ve Polonya müsabakalarından galip ayrılarak gruptan lider çıktı. Son 16 Turu’nda Avustralya’yı 2-1 ile geçen Arjantin, çeyrek finalde de Hollanda’yı penaltılarla saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdırdı. Bu turda Hırvatistan’ı 3-0 gibi bir skorla mağlup eden Güney Amerika temsilcisi finale yükseldi.

Fransa finale nasıl geldi

Fransa, Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele etti. Fransızlar, grubun ilk iki maçında Avustralya ve Danimarka’yı mağlup ederken, son karşılaşmada ise Tunus’a yenildi. Grubu 6 puanla lider tamamlayan Horozlar, Son 16 Turu’nda karşı karşıya geldiği Polonya’yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere’yi 2-1’lik skorlarla geçti. Yarı finalde turnuvanın sürpriz ülkesi olan Fas ile oynayan Fransa, rakibini 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Arjantin 6. finalini oynayacak

Arjantin, Dünya Kupası’nda bugüne kadar 5 kez final oynarken, 2 defa da bu kupayı kazandı. Dünya Kupası’nda ilk finalini 1930’da ilk kez düzenlenen organizasyonda oynayan Arjantin, ev sahibi Uruguay’a kaybetti. 1978 yılında kendi ülkesinde düzenlenen kupada final oynayan Arjantin, kupayı ilk kez müzesine götürdü. 1986 yılında Meksika’daki turnuvada da mutlu sona ulaşan Güney Amerika temsilcisi, 1990’da İtalya’da ve son olarak 2014 yılında Brezilya’da organize edilen Dünya Kupası’nda final oynadı ve ikisinde de Almanya’ya kaybetti.

Fransa 3 finalin 2’sini kazandı

Dünya Kupası’nda Fransa, bu zamana kadar 3 kez finalde mücadele etme başarısı gösterdi. Fransızlar, 1998 yılında ev sahipliği yaptıkları turnuvada ilk kez finale yükseldi ve kupayı kazandı. İkinci finalini 2006 yılında Almanya’daki organizasyonda oynayan Avrupa temsilcisi, İtalya’ya penaltılarla kaybetti. Son olarak 2018 yılında Rusya’daki turnuvada final oynayan Fransa, Hırvatistan’ı 4-2’lik skorla mağlup ederek kupayı ikinci kez kazandı.

Dünya Kupası’nda 4. randevu

Arjantin ile Fransa bugüne kadar Dünya Kupası’nda 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Arjantin 2 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 1 defa da Fransa kazandı. İki ülke son olarak 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda karşı karşıya gelirken, Fransa sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Messi ve Mbappe 5’er gol attı

Final maçında Paris Saint Germain’den takım arkadaşları Lionel Messi ile Kylian Mbappe, ülkelerinin en büyük kozları olacak. Messi ve Mbappe, Dünya Kupası’nda oynadıkları 6 karşılaşmada rakip fileleri 5’er kez havalandırdı ve turnuvanın en golcü futbolcuları konumunda bulunuyor. Ayrıca Arjantin’den Julian Alvarez ile Fransa’dan Olivier Giroud da 4’er kez gol sevinci yaşadı.