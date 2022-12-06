Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Çinli firma stadyumların elektrik ihtiyacını ve taraftarların ulaşım zorluklarını giderdi.

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Çinli firma stadyumların elektrik ihtiyacını ve taraftarların ulaşım zorluklarını giderdi.

2022 Dünya Kupası Katar’da düzenleniyor. Dünyanın en büyük futbol organizasyonlarında stadyumların elektrikleri dev jeneratörlerle sağlanıyor. Ayrıca taraftarlar da maçlara özel otobüslerle taşınıyor.

Yapılan açıklamaya göre Çinli şirket Yuchai’nin hizmet ekibi, jeneratörleri kurmak ve ayarlamak için turnuvanın başlamasından iki ay önce Katar’a geldi. Şirketin hizmet ekibi zamanında ve verimli profesyonel hizmetler sunmak ve kesintisiz elektrik tedariki sağlamak için her türlü çabayı göstermek amacıyla turnuva süresince 24 saat hazır bekliyor.