Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kurmuş olduğu 40 kişilik özel ekip ile bisiklet şampiyonasının gerçekleştirileceği 145 kilometrelik güzergahı ilmek ilmek işliyor. Yapılan açıklamada güzergahtaki tüm yaya ve bordür alanlarının revize edileceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kurmuş olduğu 40 kişilik özel ekip ile bisiklet şampiyonasının gerçekleştirileceği 145 kilometrelik güzergahı ilmek ilmek işliyor. Yapılan açıklamada güzergahtaki tüm yaya ve bordür alanlarının revize edileceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yaparak Sakarya’nın dünya vitrinindeki yerini sağlamlaştırıyor. 12 Ağustos’ta başlayacak olan BikeFEST ve MTB Dünya Kupası öncesinde şehri şampiyonaya hazırlayan Büyükşehir, kurduğu 40 kişilik özel ekip ile yarışların yapılacağı 145 kilometrelik güzergahta çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede tabela ve sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştiren YOLBAK ekipleri ayrıca güzergâhtaki yaya ve bordür çizgilerini baştan aşağı yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Şehir genelinde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra Trafik Şube Müdürlüğünce kurmuş olduğumuz 40 kişilik özel ekip ile şampiyonanın yapılacağı 145 kilometrelik güzergahta çalışmalarımız sabaha kadar devam ediyor. 12 Ağustos’ta başlayacak olan BikeFEST ve MTB Dünya Kupası için güzergahta gerçekleştirdiğimiz tabela ve sinyalizasyon çalışmalarının yanı sıra tüm yaya ve trafik işaretlerini baştan aşağı yeniliyoruz. Şehrimizi uluslararası müsabakaya en iyi şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz” denildi.