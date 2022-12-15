Dünya Kupası heyecanı saç ekimi sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Türkiye’ye gelen birçok turist, hayranı oldukları futbolcuları örnek alarak saç ekimi yaptırdı. Ardından Katar’a giden turistler, yeni saç sitiliyle Dünya Kupası heyecanını yaşadı.

Dünya Kupası heyecanı saç ekimi sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Türkiye’ye gelen birçok turist, hayranı oldukları futbolcuları örnek alarak saç ekimi yaptırdı. Ardından Katar’a giden turistler, yeni saç sitiliyle Dünya Kupası heyecanını yaşadı.

Dünya Kupaları tarihine bir göz attığımızda farklı futbolcuların değişik saç stilleri ile ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu sene Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da durum farklı olmadı. Bu sene Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesi ve kış aylarına da denk gelmesi sonucu saç ekimi sektöründe Dünya Kupasına bağlı olarak bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Saç ekimi konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye’ye turnuva başlamadan hemen önce gelen birçok turist hayranı oldukları futbolcuların saç şekillerine göre saç ekimi operasyonları yaptırdı.

“Dünya kupası öncesi saç ektirmek isteyenler seyahat planlarını Türkiye üzerinden yaptı”

Dünya Kupası’na bağlı olarak birçok turist seyahat planlarını Türkiye üzerinden gerçekleştirdi. Dünya Kupası’nda özellikle Amerika, Fransa, Belçika, Portekiz gibi ülkelerin taraftarları ülkelerine dönmeden önce destinasyonlarını Türkiye üzerinden planladılar. Medikal Direktör Mehmet Hanifi Kutlar; " Bu planda da aslan payının sağlık turizmi ile ilişkili olduğunu, özellikle saç ekimi, göz tedavileri ve diş tedavileri gibi kısa süreli işlemler talep açısından başı çekiyor" dedi.

Dünya Kupası’nın geçtiğimiz dönemlerde de saç ekimi sektörünü olumlu etkilediği, bu sene Dünya Kupası takviminin saç ekimine uygun bir sezonla aynı sürece denk gelmesiyle Türkiye’de yoğunluk oluştu. Bazı turistlerin turnuvadan önce geldi. Bazıları da turnuvadan sonra geleceklerini belirttiler. Ülkemize Fas’tan ciddi sayıda misafirler geliyor. Şu anda sezon olarak da saç ekimine uygun bir sezonda olduğu için, aynı zamanda Dünya Kupasında Katar’dan turistlerin seyahat planlarını Türkiye üzerinden Katar’a, Katar üzerinden Türkiye’ye olacak şekilde ayarlamaları yoğunluğu arttırdı.