Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası’nın çeyrek final, yarı final ve final maçları TV+ platformundan da izlenebilecek. 2022 Dünya Kupası’nın şampiyonu 18 Aralık Pazar günü saat 18.00’da ekranlara gelecek.

Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası’nın çeyrek final, yarı final ve final maçları TV+ platformundan da izlenebilecek. 2022 Dünya Kupası’nın şampiyonu 18 Aralık Pazar günü saat 18.00’da ekranlara gelecek.

Dijital içerik platformu TV+, 2022 Dünya Kupası heyecanını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Son 16 turunda geriye sadece 2 maçın kaldığı kupada, çeyrek finallere isimlerini yazdıran ülkeler Hırvatistan, Brezilya, Hollanda, Arjantin, İngiltere ve Fransa oldu. Çeyrek finale kalan son iki takımın da bugün 18.00 ve 22.00’daki maçlarla belli olacağı Dünya Kupası’nda çeyrek final, yarı final ve final maçları TV+ ekranlarında TRT kanalından canlı yayınlanacak. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan 2022 Dünya Kupası heyecanı TV+’ta ‘kaydet’ ve ‘geri-al izle’ özelliğiyle ikiye katlanacak.

EuroLeague heyecanı da dijital içerik platformunda

TV+, basketbol heyecanını da ekrana getirmeye devam ediyor. Avrupa arenasında dolu dizgin giden Fenerbahçe, 8 Aralık Perşembe günü Berlin’i sahasında devirmeye çalışacak. 11 maçta 9 galibiyet alan sarı lacivertliler, 16 Aralık’ta Baskonia ve 30 Aralık’ta Virtus Bologna ile karşılaşacak. Maçlar S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. 9 Aralık’ta Zalgiris, 14 Aralık’ta Baskonia, 16 Aralık’ta Partizan, 23 Aralık’ta Panathinaikos ve 29 Aralık’ta Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek olan A. Efes’in bu mücadeleleri de S Sport 1 ve S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.

Türk takımlarının mücadele ettiği EuroLeague’in yanı sıra Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları da dijital içerik platformunda yer alacak. Ligde göz dolduran iki takım Boston Celtics ve Phoenix Suns 8 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Cuma gecesi LA Clippers-Miami Heat, 10 Aralık Cumartesi gecesi LA Lakers-Philadelphia 76ers karşılaşmaları ve daha birçok NBA maçı aralık ayında dijital içerik platformunda S Sport ekranlarında olacak.

Dijital içerik platformunda çeyrek final canlı yayınları

TRT

9 Aralık Cuma 18.00 Hırvatistan - Brezilya

9 Aralık Cuma 22.00Hollanda - Arjantin

10 Aralık Cumartesi 22.00 İngiltere - Fransa

Futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı final maçları 13-14 Aralık tarihlerinde saat 22.00’da oynanacak. 2022 Dünya Kupası’nın şampiyonu ise 18 Aralık Pazar günü saat 18.00’da TV+ ekranlarında olacak.