Malatya Battalgazi Belediyesi, tarih başkenti Battalgazi’nin tarihi mekanlarına estetik dokunuşlar yaparak yeniden ayağa kaldırıyor. Bu çerçevede ilçenin en önemli tarihi simgesi olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesindeki Arslantepe Höyüğü’ne giden Arslantepe sokakta iyileştirne çalışması gerçekleştirdi.

Malatya Battalgazi Belediyesi, tarih başkenti Battalgazi’nin tarihi mekanlarına estetik dokunuşlar yaparak yeniden ayağa kaldırıyor. Bu çerçevede ilçenin en önemli tarihi simgesi olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesindeki Arslantepe Höyüğü’ne giden Arslantepe sokakta iyileştirne çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarihi dip derinliği ile Doğu Anadolu bölgesinin en önemli ve en eski antik alanlarından biri olmasının yanı sıra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü’ne giden Arslantepe Sokak’ta iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü’nün tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalar ile sokakta bulunan 20 binada tadilat ve yenileme yapıldı. Etaplar halinde yapılması planlanan ve 1.etabı büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar, aslına ve tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirildi. Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Arslantepe Höyüğü’ne giden sokağı daha da canlı hale getiren bu çalışmalar, vatandaşlarında büyük takdirini topladı. Arslantepe Sokağının hak ettiği değere kavuştuğunu aktaran mahalle sakinleri, Başkan Güder’e teşekkür etti.

“Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun”

İlçenin en önemli sokağında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizde başlatmış olduğumuz sokak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Bu çerçevede ilçemizin en önemli sokağında bu çalışmaların startını vermiştik. Yoğun çabalarımız neticesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı listesine alınan Arslantepe Höyüğü’nün önemini tüm dünya biliyor. Arslantepe Höyüğü, dünya mirası olduktan sonra binlerce yerli ve yabancı turist buraya akın ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde bu sokağı, Dünya Mirasına yakışır bir şekilde düzenledik. Çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Malatya ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşlardan Güder’e övgü

Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e şükranlarını sunan Mahalle sakinlerinden Kemal Kayalar, “Çok güzel bir çalışma oldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hükümetimizden ve başkanımızdan razı olsun. Başkanımız ilçede güzel hizmetlere imza atıyor. Kendisi gerçekten tam bir hizmet adamı. Battalgazi’nin tüm bölgelerinde dur durak bilmeden vatandaşı için çalışıyor. Bu sokakta yıllar öncede bir çalışma yapıldı ama bu çalışma gerçekten çok güzel oldu. Binlerce vatandaşımız Arslantepe Höyüğü’ne geliyor ve bu sokaktan geçiyor. İnsanlar geçmişte bir yolculuk yaparak ziyarete başlıyor. Bizler başkanımızdan razıyız, Allah’ta kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Bekir Dönmez isimli bir vatandaş ise “Çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başkanımızda sağ olsun var olsun. Güzel ve başarılı hizmetler ortaya koyuyor. Yolu açık olsun” şeklinde konuştu.