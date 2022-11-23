Adanalı 7 sporcu ‘Dünya Karayip Dans Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Adanalı 7 sporcu ‘Dünya Karayip Dans Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen; ‘Dünya Karayip Dans Şampiyonası’na, Türkiye’de dahil 17 ülkeden yüzlerce sporcu katıldı. 3 gün süren şampiyonada Emirhan ve Eyüp Yalçın kardeşler, ‘Dünya Salsa Şampiyonu’ olarak kürsüye çıkarken, Emirhan Yalçın aynı zamanda ‘Salsa Solo Gençler Dünya İkincisi’ ve partneri Asya Naz Eşiyok ile birlikte ‘Dünya Gençler Salsa İkincisi’ oldu.

Aynı şampiyonada yine Adanalı sporculardan Ela Özdemir, ‘Dünya Solo Karayip 4.’sü ve ‘Salsa Solo 2’si’ olma başarısı gösterirken, Ege Ağırverir ‘Dünya Salsa Karayip 2.’si’ ve ‘Salsa Solu 4.’sü’, Sumru Kılıçarslan ve İdil Özşen de ‘Dünya Salsa Solo 8.’si’ olarak, adlarını uluslararası arenada duyurdu. Elde edilen her başarı sonrasında kürsüde Türk sporcular, salonda da ‘İstiklal Marşı’ çalındı. Şampiyona sonrasında kente dönen sporculara tebrikler de ardı ardına geldi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Polonya’da önemli bir başarıya imza atarak, Adana ve Türkiye’ye önemli bir başarıyı getiren sporcuları makamında ağırladı. Burada konuşan Muzaffer Çintimar, “Elde ettikleri başarı ve bizlere yaşattıkları gurur nedeniyle çocuklarımızı kutluyorum. Aslında çok fazla görülmese de şehrimizdeki önemli başarılardan biri. Bizler de onlara katkı ve desteğimizi dün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Bu başarı hem bizi, hem de Adana’yı gururlandırdı” dedi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Adana Temsilcisi ve Antrenör Oktay Filazoğlu, “Türkiye derecesi elde ederek, ülkemizi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazanan sporcularımızı, Avrupa ve Dünya şampiyonlarına sıkı bir şekilde hazırladık. Bu emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Onlarla ne kadar gurur duysak az. İstiklal Marşımız, uluslararası arenada okutmak, bizler için gurur verici bir şey. Bu başarının, diğer genç sporcuları da teşvik edeceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.